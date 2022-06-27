النقل: مستعدون لتدريب فنيين من دول الجوار على التصدي للجرائم العابرة للحدود

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوفد المرافق لها، وحضر الاجتماع: اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، وقيادات وزارة النقل.

في بداية الاجتماع، رحب وزير النقل، بالدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوفد المرافق لها، ثم ناقش الجانبان أطر التعاون والتحديات الراهنة في كثير من المجالات.

التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية

واستعرضت الدكتورة غادة والي، دور وجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مجال التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي تتم عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية، وهو الدور الذي يضطلع به فرع إدارة الحدود بالمكتب الرئيسي بفيينا، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

برنامج مراقبة الحاويات

وأشارت والي، إلي عدة برامج رئيسية، أهمها برنامج مراقبة الحاويات، الذي يعد مبادرة مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية WCO، لإنشاء والحفاظ على ضوابط فعالة لمراقبة الحاويات في الموانئ البحرية والجافة والحدود البرية والسكك الحديدية والمطارات، لمنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيرها من البضائع، ولتسهيل التجارة المشروعة وحماية الإيرادات الحدودية.

من جانبه، أوضح وزير النقل، أنّ الوزارة لديها القدرة على إفادة ومساعدة دول الجوار، على إنشاء ميناء نموذجي بغاطس يسمح بدخول مراكب معينة من بنية تحتية وفوقية، وتجهيز أرصفة متعددة وإنشاء منطقة لوجيستية لخدمة وسرعة حركة التجارة.

السيطرة على أعمال التهريب

وأكد الوزير، أهمية تحقيق التوازن بين تحقيق انسياب التجارة الدولية، وبما لا يتعارض مع توسيع نطاق الاشتباه للسيطرة على أعمال المهربات بالموانئ البحرية والبرية، عن طريق بناء القدرات الفنية للمسؤولين المعنيين بالتصدي للجرائم العابرة للحدود الوطنية، والتدريب على البرامج العالمية لفحص المهربات والحاويات.

وأشار الوزير، إلى أنّ وزارة النقل على استعداد لتخصيص أماكن لتدريب الفنيين والمسؤولين من الجهات المعنية الوطنية ذات العلاقة بالفحص وتيسير الإجراءات، وكذا الدول الخارجية وخاصة دول الجوار، لتعميم الاستفادة من مشروع بناء القدرات.

واختتم الجانبان الاجتماع، بالاتفاق على سبل المضي قدما لدعم مصر في قطاع النقل ضمن اختصاصات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.