وزير النقل: توجيه رئاسي لحل مشكلة الطريق الساحلي الدولي

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات إنه بناء على توجيه رئاسي لحل مشكلة الطريق الساحلي الدولي، عاينت لجنة المشكلات الموجودة على الطريق، وجار التعامل معها بشكل فوري، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية للوزير.

التنسيق لمتابعة أعمال التطوير

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً 17 مايو الماضي، لمتابعة موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها، والتنسيقات التي تتمّ بين الوزارات والجهات المعنية التي تتولى التنفيذ، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، ومسؤولي عدد من الوزارات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بإنشاء وتطوير الطرق المختلفة، مُكلفاً بسرعة الانتهاء من الأعمال على الطريق الساحلي، والتنسيق بشأن توصيل المرافق المختلفة للقرى السياحية، وكذا أعمال تنسيق الموقع والزراعات بالطرق التي يتمّ الانتهاء من تطويرها حتى تظهر بالصورة المطلوبة.

وأوضح وزير النقل أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعظيم الجهود المبذولة لإقامة المزيد من الطرق والمحاور، وربطها بخطط الدولة التنموية فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أننا نستعرض اليوم موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها فى نطاق الساحل الشمالي.

وأشار وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لـ مشروعات الطرق الجاري إقامتها وتطويرها ورفع كفاءتها فى نطاق الساحل الشمالي، موضحاً أنَّه تم تقسيم تلك المشروعات إلى 5 قطاعات، تتضمن المسافة من بورسعيد وصولاً إلى السلوم، على طول الساحل، إذ يشارك في تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة كل من وزارتي النقل والإسكان بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

موقف ونسب تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلي

وتطرق وزير النقل إلى موقف ونسب تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلي من دائري العلمين حتى جنوب الضبعة بطول 42 كم، والمقسم إلى قطاعين بطول 21 كم لكل قطاع، وبعدد 5 حارات مرورية لكل اتجاه.