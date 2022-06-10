وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري بالوجه البحري والدلتا

في إطار المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات العملاقة التي تنفذها وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بعدد من محافظات الوجه البحري والدلتا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

أجري الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها حيث بدأت الجوله بمتابعة أعمال تطوير وتوسعة وصيانة طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي باستخدام أساليب الرصف والصيانة الحديثة للتخلص من مشاكل الرصف القائمة والناتجة من استخدام طرق الرصف التقليدية سابقا و زيادة سمك طبقات الأسفلت بالطريق مما يصعب معه السيطرة على مشاكل هذه الطبقات

تفقد الوزير تطوير ورفع كفاءة المسافة من الطريق الدائري حتى طوخ بطول 22 كم وحيث يشمل المشروع اعمال رفع كفاءة الطريق القائم وأعمال التوسعة بعرض متوسط 12.5 متر في كل اتجاه وحيث يتم رفع كفاءة الطريق القائم بتقسيم الطريق الى قطاعات حسب حاله الرصف في كل قطاع بحيث يتم استعدال المناسيب مع اعادة التدوير بكامل العمقFDR او اعاده التدوير على البارد CIR حسب حاله وسمك الرصف قبل العمل مع معالجه الشروخ لتحسين خواص الخلطه الاسفلتيه وتحمل الاحمال المروريه ولمنع التخدد

بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ وإنشاء عدد 2 كوبرى علوى عند عرب الرمل و أجهور الرمل على طريق القاهرة – الأسكندرية الزراعي بطول 1500 متر فى الاتجاهين ويتكون كل اتجاه من 3 حاره مروريه بعرض 12 متر بالإضافة إلى طريق سطحي يمين ويسار بعرض 3 حارة مرورية وحيث تم نهو إتجاه القاهرة الى الإسكندرية بالكامل و تم تحويل المرور عليه كما تم الإنتهاء من أعمال التوسعه السطحيه فى اتجاه الاسكندريه و تم البدء في اتجاه من الإسكندرية الى القاهرة في إطار الخطة الشاملة لتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ليصبح أربع حارات بكل اتجاه ، ماعدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل إتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري وحيث سيساهم المشروع في تخفيف الزحام عند منطقة عرب الرمل وأجهور الرمل و منع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعى وخاصة مع وجود مزلقانات عند مداخل هذه المناطق على خط سكة حديد القاهرة / الإسكندرية .

كما يأتى تنفيذ هذه الكباري ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء عدد 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بتكلفة اجماليه حوالي 2 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ كباري الشرقاوية، وقلما والشموت وطوخ طنبشا ، ويجري العمل بكباري ، جنبواي (صفط الحرية)، ودسونس / أم دينار، وكفر الدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوي)، كما تم الانتهاء من كوبري دسونس/ الحلفاوية للمشاة، وحيث ستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق عند مداخل المدن والحد من وقوع الحوادث المرورية .

واطلع وزير النقل خلال جولته على معدلات تنفيذ عدد من قطاعات الطرق مثل رفع كفاءة الطريق و توسعته فى المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم كما اطمئن علي إنتهاء أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات ( مسافات متفرقة ) ووجه الوزير بالاهتمام بأعمال النيوجرسي وإزالة المخلفات على مدار الساعة وإزالة التعديات على حرم الطريق

بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع ازدواج محور طنطا / السنطة / زفتي الجديد بطول 21 كم حيث تفقد الوزير المرحلة الاولى في المسافة من السنطة حتي طنطا ، و حيث يتكون المشروع من انشاء طريق مزدوج بطول 11 كم وعرض رصف 22.5 متر بواقع 3 حاره مروريه لكل اتجاه كما تابع الوزير معدلات تنفيذ وإنشاء الأعمال الصناعية بالمشروع والتي تبلغ 9 أعمال صناعية ) بواقع عدد 6 كوبرى علوي و 3 انفاق وحيث تم الانتهاء من كافة الاعمال الصناعية بنسبة 100% وجاري الانتهاء من اللمسات النهائية. لأعمال الطرق بالمشروع .

ثم تفقد الوزير يرافقه عدد من اعضاء مجلس النواب بكفر الشيخ المرحلة الاولى من مشروع انشاء المحور المزدوج كفر الشيخ / دسوق بطول 10 كيلو متر وعرض 11.25 م بواقع ثلاث حارات لكل اتجاه وحيث يشمل المشروع عدد 22 عمل صناعي ( 12 كوبري علوي بالإضافة إلي استكمال الكوبري القائم و 9 انفاق) بالاضافة الى اعمال الحمايات ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من هذا المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 91 % خاصة وأن الطريق يعتبر محور خدمي يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، كما يساهم في تسهيل الحركة المرورية ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين الثلاث محافظات، مما يقلل زمن الرحلة، واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام كما ان هذا المحور هو جزء،من محور المحلة /كفر الشيخ /دسوق /دمنهور/حوش عيسى /ابوالمطامير /جانكليس بطول 155 كم

بعدها توجه الوزير لتفقد مشروع رفع كفاءة رافد بلطيم احد المحاور ال 8 الطولية التي تربط القاهرة بالدولي الساحلي وهي محاور( بنها/ المنصورة/ دمياط شرق النيل - بنها/ المنصورة/ دمياط غرب النيل - طنطا / كفر الشيخ / بلطيم / الدولي الساحلي - رافد جمصة -طنطا /كفر الشيخ /دسوق /مطوبس / رشيد - محور النوبارية - طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع من القاهرة مرورا بالدلتا حتى الموانئ البحرية والتجمعات الساحلية الجديدة وتفقد الوزير في رافد بلطيم الاعمال الجاري تنفيذها بطول 20 كم باتجاه بلطيم باستخدم معدات اعادة تدوير طبقات الرصف FDR حيث وجه الوزير بأن يصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين

ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطويرورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى بلطيم بطول 90كم وأشار وزير النقل الى أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من "الديبة" حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم وتطوير القطاع من البرلس حتى رشيد بطول 60 كم وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بطول 55 كم وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كم، كما تم الانتهاء من كوبري الكيلو 6.5 في بداية الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد.

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بصيانة الكباري القائمة وعدم تنفيذ أعمال كشط الطريق لمسافات كبيرة إلا بعد تجهيز المواد الخاصة بالأسفلت وإستمرار أعمال الصيانة الدورية والنظافة وإزالة الأتربة والاهتمام باللوحات الإرشادية.

وأكد الفريق كامل الوزير أن تطوير هذه القطاعات يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم حوالي 800 كم، حيث يتم رفع كفاءة الطريق ليصبح 6 حارات بكل اتجاه منها 3 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية) ويمر بـ 6 محافظات هي دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة والإسكندرية والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفرالشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

وفي ختام جولته تابع الوزير أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة محور - المنصورة - المحلة - طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتى شربين بطول 38 كم (أحد طرق مبادرة حياة كريمة).وحيث تم تكليف 5 شركات لسرعة إنجاز الأعمال وجار العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR كما تم متابعة مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجرى إنشاء 3 كباري علوية: كوبري أعلى مزلقان سواقي العرب وكوبري المرور وكوبري نزلة الدبوسي، وحيث تم البدء في أعمال كوبري سواقي العرب بتكلفة 253 مليون جنيه ويبلغ طول الكوبري 405متر وبعرض 20 مترا وحيث سيخدم هذا المحور المنصورة ودمياط .

وتستمر هيئة الطرق في تحقيق الإنجازات والمشروعات العملاقة في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية