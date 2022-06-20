وزير النقل يبحث مع وزير تكنولوجيا المجر توطين صناعة السكك الحديدية بمصر

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، Laszlo Palkovics وزير التكنولوجيا والصناعة بدولة المجر، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء أعرب وزير النقل المصري عن تقديره الشديد للتعاون القائم بين الجانبين في مجالات النقل مؤكداً التطلع لمزيد من التعاون المشترك خاصة العلاقة القوية بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين الصديقين.

تعزيز التعاون المشترك في مجال الوحدات المتحركة للسكك الحديدية

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وتطوير التعاون القائم لإقامة مصنع مشترك في مصر لتوطين هذه الصناعة الهامة ولتكون قاعدة للانطلاق والتصدير للدول الإفريقية، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية ترتكز على توطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة وتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والدولي في كافة مشروعات وزارة النقل.

وأشار وزير التكنولوجيا والصناعة بدولة المجر إلى اهتمام الجانب المجري باستكمال توريد عربات السكك الحديدية المتعاقد عليها، وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل علي أهمية استمرار التعاون مع الجانب المجري خاصة في مجال توطين هذه الصناعة بمصر.

ثم بحث الجانبان سبل التعاون في النقل النهري حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق القائم بين شركة Swimbus المجرية وشركة كاسطور مصر للصناعة والتجارة والهيئة العامة للنقل النهري لتشكيل شركة لتصنيع وتشغيل الأوتوبيس البرمائي بمصر.

اهتمام الشركات المجرية بالتعاون مع الجانب المصري

ثم تطرقت المباحثات إلي التعاون في مجال الأوتوبيسات الكهربائية حيث أعرب الوزير المجري عن اهتمام الشركات المجرية بالتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال.

وأكد وزير النقل أن مصر لديها خطة لإحلال الأوتوبيسات الحالية بأوتوبيسات تعمل بالكهرباء، مضيفاً أن هناك عددا من الشركات المصرية المتخصصة في مجال تصنيع الأوتوبيسات تتعاون حالياً مع عدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الأوتوبيسات الكهربائية وأن مناخ الاستثمار في مصر مناخ واعد وأن مجال التعاون المشترك لتصنيع الأوتوبيسات الكهربائية من الممكن أن يشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك في مجال تصنيع هذه النوعية من الأوتوبيسات الصديقة للبيئة وخاصة مع الاهتمام الكبير للدولة المصرية بمنظومة النقل الحضري، مشيراً إلي تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 103 كم وتنفيذ مشروعي المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة – السادس من أكتوبر»، بطول 98.5 كم

وفي ختام الإجتماع أكد الوزيران علي تشكيل مجموعات عمل مشتركة من الجانبين لتحديد النموذج الأمثل للتعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال السكك الحديدية.