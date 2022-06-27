الكرملين: لا يمكن فصل الإنترنت العالمي عن روسيا

قال المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين إنَّه لا يمكن فصل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية، حسب قناة «العربية».

بيسكوف: لا يمكن فصل روسيا عن الإنترنت العالمي

وقتل «بيسكوف»، إنَّ روسيا لا تنوي قطع اتصالها بالإنترنت العالمي، وفي حالة إن أي جهة ما خارجية قطعت اتصال الإنترنت العالمي عن روسيا، فنحن نستطيع تحمّل هذا، كما سيواصل الإنترنت الروسي عمله بشكل طبيعي، إذ سنلجأ لإنشاء ما يتيح ربطه بالإنترنت العالمي.

عقوبات على روسيا

وأكّد «بيسكوف»، أنَّ قرار فصل روسيا عن الإنترنت هدفها تشديد العقوبات على البلاد لمنعها من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في يوم 24 من فبراير الماضي.

ومن جهة أخرى، حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة على توفير الحماية لمن يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف.