استمرار تلقي طلبات التظلم على بطاقة التموين.. المواعيد والأوراق المطلوبة

تستمر مكاتب التموين على مستوى المحافظات في استلام تقارير التظلم على بطاقة التموين من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية المحذوفين من الدعم بداية من شهر يونيو الجاري، بسبب ارتفاع الدخل الشامل لهم، أو بسبب امتلاك سيارة موديل حديث.

أماكن التظلم على بطاقة التموين

وأكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ الأماكن المختصة بقبول ملفات التظلم على بطاقة التموين، هي المكاتب التموينية والإدارات التموينية في المحافظات، وليست المديريات التموينية، موضحة أنَّ المكاتب ستجمع ملفات المواطنين وتسليمها للمديرية في كل محافظة من أجل تحويلها لديوان عام وزارة التموين لبدء فحصها، حتى يتمّ بحث عودة من تم حذفهم من الدعم حال قبول أسباب تظلمهم من الحذف.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقدم بتظلمات المحذوفين سواء كان الحذف بسبب تخطي الأجر الشامل لهم عن 9 آلاف و600 جنيها، أو بسبب امتلاك سيارة حديثة موديل أعلى من 2018، إذ تشمل الأوراق كالتالي:

1- صورة بطاقة التموين.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

3- صورة بطاقات الرقم القومي لأفراد البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لمن ليس لديه بطاقة الرقم القومي من أفراد البطاقة.

4- بون صرف الخبز المسجل به رسالة إثبات الدخل الشامل أو رسالة امتلاك السيارة.

5- مفردات مرتب للموظف بإجمالي الأجر كامل الذي يتقاضاه شهريًا مختوم بختم شعار الجمهورية.

6- تقرير من الإدارة العامة للمرور مختوم بختم وزارة الداخلية بشأن بيانات السيارة المملوكة لصاحب بطاقة التموين وموديلها، لإثبات عدم امتلاك سيارة موديل 2018 فأحدث.

ولم تحدد وزارة التموين مهلة لتقديم تظلمات المواطنين، موضحة أنَّ من حق أي مواطن تمّ حذفه التقدم بتظلم.