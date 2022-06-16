مكاتب التموين تتسلم تظلمات المحذوفين بداية الأسبوع لبحث عودتهم

تبدأ المكاتب التموينية على مستوى المحافظات، في تسلم طلبات المواطنين المحذوفين من الدعم التمويني بسبب ارتفاع مرتباتهم أو امتلاكهم سيارات موديل حديث، بداية الأسبوع المقبل، تنفيذا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسلم تظلمات المواطنين أصحاب البطاقات الذين حذفوا مؤخرًا من منظومة الدعم التمويني.

فتح باب تظلمات التموين لأصحاب البطاقات

ويستطيع المواطن صاحب بطاقة التموين، الذي حذف من منظومة الدعم التمويني بداية من شهر يونيو الجاري لسبب امتلاك سيارة أو ارتفاع دخله الشهري، في التقدم بتظلم لمكتب التموين أو الإدارة التموينية التابع لها في نطاق محافظة صدور بطاقة التموين، وذلك حال تضرره من قرار حذفه من منظومة البطاقات التموينية، من أجل بحث التظلم المقدم منه.

بدء قبول تظلمات المواطنين

ونص القرار الوزاري الصادر عن بدء قبول التظلمات على أنّه تيسيرًا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية ممن تسلموا رسالة على بون صرف الخبز حول المرتبات الحكومية العالية أو امتلاك سيارة حديثة موديل 2018 فأحدث، وأنه بسبب تزايد أعداد أصحاب تلك البطاقات الذين لم يتقدموا بالمستندات المطلوبة في الوقت في الوقت المحدد بمهلة التقدم، يتم قبول التظلمات بالمكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة، وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة أسبوعيا عن طريق مدير مديرية التموين في كل محافظة.

رسائل بونات صرف الخبز

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاطبت منذ شهر مارس وأبريل الماضي بعض أصحاب بطاقات التموين بتحديث بياناتهم من خلال تقديم بيان بالدخل الشامل للأسرة، وتقديم تقرير يفيد عدم امتلاك سيارة حديثة بداية من موديل 2018، تجنبا لإيقاف بطاقة التموين، طبقا لما نص عليه بون صرف الخبز.