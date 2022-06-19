المستندات المطلوبة لقبول تظلمات التموين.. التقديم بدأ اليوم

بدأت مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، اليوم، تسلم طلبات تظلمات التموين من المواطنين المحذوفين من بطاقات التموين بسبب امتلاك سيارة حديثة أو لارتفاع دخلهم الشهري، والذين تمّ حذفهم بداية من شهر يونيه الجاري، ضمن الإجراءات المنفذة من قبل وزارة التموين لتنقية منظومة الدعم التمويني وحذف غير المستحقين للدعم والإبقاء فقط على الأسر المستحقة لدعم الخبز والدعم التمويني.

الأوراق المطلوبة لقبول تظلمات التموين

وتعدد الفئات التي تمّ حذفها بالفعل من بطاقات التموين بداية من 1 يونيه 2022، إذ بدأت الوزارة بحذف كل من يمتلك سيارة حديثة موديل 2018 فأحدث، مع حذف كل من يتقاضى راتب شهري يتخطى 9600 جنيه شهريًا، وتشمل الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات التموين كالتالي:

** بالنسبة للمحذوفين بسبب الأجر الشامل عليهم تقديم التالي:

1 - صورة بطاقة التموين.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي.

3 - صورة بطاقات الرقم القومي لكافة أفراد البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لمن ليس لديه بطاقة الرقم القومي من أفراد البطاقة.

4 - بون صرف الخبز المسجل به رسالة إثبات الدخل الشامل.

5 - مفردات مرتب للموظف بإجمالي الموظف كامل الذي يتقاضاه شهريًا مختوم بختم شعار الجمهورية.

** بالنسبة لغير العاملين بالدولة:

مطلوب تقديم كل ما سبق، ولكن بدلا من تقديم مفردات المرتب يجب إضار بحث اجتماعي حديث من الشئون الاجتماعية مثبت فيه إجمالي الدخل مختوم بختم شعار الجمهورية.

** بالنسبة لأصحاب المعاشات:

مطلوب تقديم ما سبق وبدلا من مفردات المرتب والبحث الاجتماعي يجب تقديم برنت تأمينات بإجمالي قيمة المعاش مختوم بختم شعار الجمهورية.

** بالنسبة للمحذوفين من التموين لامتلاك سيارة حديثة:

1 - صورة بطاقة التموين.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي.

3 - صورة بطاقات الرقم القومي لكافة أفراد البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لمن ليس لديه بطاقة الرقم القومي من أفراد البطاقة.

4 - بون صرف الخبز المسجل به رسالة عدم امتلاك سيارة حديثة.

5 - تقرير من الإدارة العامة للمرور مختوم بختم وزارة الداخلية بشأن بيانات السيارة المملوكة لصاحب بطاقة التموين وموديلها، لإثبات عدم امتلاك سيارة موديل 2018 فأحدث.

مكان تقديم تظلمات التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن عليه أن يتقدم بملف الأوراق المطلوبة منه إلى مكتب التموين التابع له لتسليم الأوراق وبعدها يتم تجميعهم وإرسالها لمديرية التموين في المحافظة التي بدورها ترفع البيانات لديوان عام الوزارة من أجل فحص طلبات التظلمات.