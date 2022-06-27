«شاكوش» يعتذر لشعبة الإيقاع خلال مؤتمر صحفي لنقابة الموسيقيين.. اليوم

تعقد نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، مؤتمرًا صحفيا، بحضور مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ليقدم اعتذاره إلى النقابة بصفتها راعية لحقوق أعضائها، كما يقدم اعتذاره لأعضاء شعبة الإيقاع.

موعد ومكان المؤتمر الصحفي

وقررت نقابة المهن الموسيقية تغيير موعد ومكان المؤتمر، حيث قالت في بيانها الصادر قبل قليل: «تقرر عقد المؤتمر الصحفي بنقابه الموسيقيين بحضور نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر في تمام الساعة الواحدة ظهرا بفندق الواحة، آخر الهرم، طريق مصر إسكندرية الصحراوي».

عودة حسن شاكوش للغناء في مصر

وكانت نقابة الموسيقيين أعلنت خلال الأيام الماضية عودة شاكوش مجددًا إلى الغناء في مصر وإقامة الحفلات بعد وقفه خلال الأشهر الماضية، إثر أزمته الأخيرة مع النقابة وخلافه الأخير مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، وإهانته لشعبة الإيقاع.

وقالت النقابة إن عودة حسن شاكوش جاءت بعد تتبع تصرفاته خلال الفترة الماضية، والتزامه الكامل بالتوقف عن الغناء، وبعد تقدمه بطلبه الثالث إلى لجنة التظلمات، عُقدت اللجنة وتم الموافقة على عودة شاكوش مرة أخرى توقيعه على قرار بعدم التصرف بهذا الشكل مرة أخرى.

وأوضح بيان النقابة: «لجنة التطلعات بنقابة المهن الموسيقية، قبلت التظلم الثالث المقدم من حسن شاكوش، بعد فحص أسبابه، ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف ومدى التزامه بقرارات النقابة والعقوبات المفروضة عليه واعتذاره المتكرر، لما اقترفه من أخطاء في حق شعبة من أهم شعب الموسيقى، وهي شعبة الإيقاع».

غضب شعبة الإيقاع من عودة شاكوش

وبعد إعلان عودة شاكوش، سادت حالة من الغضب الكبير بين أعضاء شعبة الإيقاع، وأعرب الفنان «سعيد الأرتست»، عن غضبه الشديد من عودة شاكوش بعد إهانته لشعبة الإيقاع وأن اعتذاره للنقابة لا يكفي، لتقرر بعدها النقابة عقد مؤتمر صحفي ليعتذر شاكوش لشعبة الإيقاع بعد إهانته لهم.