عميد علوم سياسية بالقاهرة: مؤتمر الكلية يناقش قضية إعادة بناء الدولة

أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن مؤتمر الكلية هذا العام يقام في إطار حرص الكلية على التواصل المستمر مع صناع القرار، وقادة الرأي، وشركاء التنمية على تعدد مشاربهم.

افتتاح المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تحت عنوان «الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات».

واستهل «السعيد»، كلمته بالترحيب بالبرلمانين والمشاركين من الخبراء والمسؤولين في المؤتمر السنوي للكلية، وفي مقدمتهم، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية بالقاهرة.

أبعاد التنمية المستدامة.. «الاقتصاد والاجتماع والبيئة»

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن أهمية أي مؤتمر تستند لعدة مقومات رئيسية تتحقق بامتياز في مؤتمر هذا العام، أولها موضوع المؤتمر، حيث يدور المؤتمر حول قضية القضايا ألا وهي بناء الدولة، والتي تدور حولها كل القضايا الأخرى التي يتناولها المؤتمر، وتم تفكيك هذه القضايا إلى محاور عدة تجمع ما بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاث «الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، في حالة تكاملية تسهم في استجلاء فرص التطوير والتحديات التي تقف في طريق تحقيق الأهداف المنشودة.

ووجه الشكر لمنظمي المؤتمر لحسن اختيارهم المشاركين في الجلسات ما بين رئيس ومتحدث، ومعقبٍ، ومدعو، وتنفيذيين وبرلمانيين، أكاديميين وممارسين حكوميين وغير حكوميين.

يأتي مؤتمر هذا العام مع جملة من الجوائز والشهادات حصدتها الكلية مؤخرًا كشهادتيّ الأيزو الدولية، وجائزة مصر للتميز الحكومي، بحد المركز الثاني كأفضل كلية من بين أكثر من 454 كلية حكومية على مستوى الجمهورية تقدمت بملفاتها للحصول على الجائزة، وهو ما يضفي قيمة خاصة على مؤتمر هذا العام.

وتابع: «يأتي انعقاد مؤتمر هذا العام بعد حدثين عالميين لم يشهد العالم مثلهما منذ عقود طويلة ألا وهما الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على كافة دول العالم نتيجة لأحداث سياسية خارجية، وجائحة كورونا العالمية التي أنّ العالم ُ منها لأكثر من عامين ونصف، ولا يمكن الجزم حتى الآن أنها انتهت، ثم إن المؤتمر يتوازى مع دعوة القيادة السياسية إلى حوار وطني شامل، حيث يمكن أن يرسم المؤتمر قِسمًا كبيرًا من أجندة هذا الحوار الذي نتمنى أن يحقق أهدافه المرجوة.

ووجه عميد الكلية الشكر لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على دعمه المستمر لأنشطة الكلية وفعالياتها المختلفة، مقدما الشكر أيضا لكافة الجهات الراعية لمؤتمرنا الهام ومنهم مشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية بالقاهرة، واليونيسيف والبنك الأهلي المصري.