نائب وزيرة التخطيط: 1.4 مليار جنيه لإنشاء مجمعات خدمات حكومية بالمحافظات

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ المؤتمر السنوي لكلية سياسة اقتصاد يتيح هذا العام إلقاء الضوء على ملامح الدولة المصرية الجديدة، وأبرز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى الدولة اتخذت مجموعة سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا.

برامج ومُبادرات التنمية المكانية

أشار كمالي خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إلى أنَّ الدولة تستهدف توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية في الـمُحافظات، ضمن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022 - 2023، تتضمن مجموعة من برامج ومُبادرات التنمية المكانية، مشيرًا إلى تطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لمُبادرة حياة كريمة باعتمادات 10 مليارات جنيه.

1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة

وأضاف نائب وزيرة التخطيط، أنَّ الدولة تستهدف خلال خِطة عام 22/2023 إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أنَّه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات المُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه، متابعًا أنَّه من المُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات.

وأكّد نائب وزيرة التخطيط، اهتمام الدولة بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية.