90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز بالموازنة الجديدة.. أرقام تكشفها التضامن

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، إن بطاقات التموين يستفيد منها 64 مليون شخص، و69 مليون مستفيد من دعم الخبز، لافتة إلى رصد 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز في الموازنة الجديدة.

356 مليار موزانة الدعم والحماية الاجتماعية

أضافت ميرفت، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، من 229 مليار جنيه في عام 2014، لتصل إلى 356 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

طفرة في المعاشات

تابعت مساعد وزيرالتضامن الاجتماعي: «لدينا برامج أخرى مثل التغذية المدرسية والإسكان الاجتماعي وبرامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات»، لافتة إلى أن تكلفة المعاشات في عام 2014 كانت 84 مليار جنيه، لكنها بلغت 320 مليار جنيه الآن.

وأشارت ميرفت، إلى أن الدولة وضعت حد أدنى للمعاشات في عام 2016، لأول مرة بواقع 500 جنيه، متابعة: «بعدها تم إصلاح المنظومة في عام 2019، وفقا للقانون الجديد»، مشددةً على أن الدولة نظمت العديد من الإصلاحات في منظومة الحماية، كان آخرها نظام التأمين الصحي الشامل.