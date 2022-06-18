برلماني: الدولة حسنت مؤشرات الأداء الاقتصادي وحققت الحماية الاجتماعية

قال أحمد سمير صالح، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة دخلت في النشاط الاقتصادي منذ الخمسينيات عن طريق شركات قطاع الأعمال بسبب وجود بعد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الدولة دخلت في المجال الاقتصادي لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي وتحقيق الحماية الاجتماعية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من القاهرة»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «سكاي نيوز عربية».

القطاع الخاص الآن قادر على العودة بعد تحرير سعر الصرف

وأضاف «صالح»، أن الدولة الأن تتدخل في وقت معين من أجل معالجة بعض المشكلات والمحافظة على الأمن القومي وتوفير احتياجات المواطن البسيط، موضحًا أن القطاع الخاص الآن قادر على العودة بعد تحرير سعر الصرف، والدولة منذ نوفمبر 2021 درست الخيارات وتجارب الدول، ولذلك خرجت بوثيقة ملكية الدولة من أجل الخروج من المجال الاقتصادي بشكل تدريجي، كما آن آلية التخارج تعتمد على الخروج من بعض القطاعات بشكل كامل.

القطاعات ستبقى الدولة نسبتها فيها

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن بعض القطاعات ستبقي الدولة على نسبتها فيها وقطاعات أخرى ستسعى الدولة إلى زيادة نسبتها فيها، وسيتم طرح شركات مملوكة للدولة بـ10 مليارات دولار سنويا خلال الـ3 سنوات المقبلة أو للمشاركة عن طريق صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أن تقييم الأصول يخضع لمعايير دولية من أكثر من جهة يتم تقييم الأصول بشكل صحيح وبشفافية، كما أن حقوق العمال محفوظة وفق قانون العمل فبدلا من الاستغناء عن العمالة هو تدريبهم.

وأشار إلى أن هناك تشريعات كثيرة صدرت من مجلس النواب لضبط سوق المال، لافتا إلى أن التشريعيات تحافظ على الملكية الخاصة ودخول وخروج الأموال بشكل أسهل من السابق، مؤكدا أنهم يعملون على حل أي مشكلة في أقرب وقت.