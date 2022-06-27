مكرم تفتتح قاعات تدريب «المصري الألماني للوظائف والهجرة» ضمن «مراكب النجاة»

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من قاعات تدريب المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، داخل محافظة بني سويف، وهي واحدة ضمن 7 محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير.

تقديم تدريبات مختلفة وجلسات رفع وعي

ومن المقرر استخدام القاعات لتقديم تدريبات مختلفة وجلسات رفع وعي وجلسات استشارية، وخدمات أخرى يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج للفئات المستهدفة في المحافظات لتمكينهم اقتصاديًا ورفع قدراتهم للمنافسة في سوق العمل.

ويأتي افتتاح القاعات ضمن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في نوفمبر الماضي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير، ليتم بموجبها تجهيز 14 قاعة تدريب على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب وتمكين الشباب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ وذلك في إطار جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير النظامية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب

جدير بالذكر، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج قد تم افتتاحه في نوفمبر 2020، وهو ثمرة التعاون بين الحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووزارة الهجرة ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي يتم تنفيذها في 14 محافظة مصدر للهجرة غير الشرعية، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب، علاوة على أن المركز من دوره تقديم ورش عمل للعاملين بالجمعيات لبناء قدرات الكوادر البشرية من الناحية الإدارية والمهنية والفنية في مجال تمكين الشباب وتدريبهم مما يعزز من مهاراتهم لتقديم خدمات أفضل للشباب والمجتمع من حولهم.