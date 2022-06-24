وزيرة الهجرة تهنئ رئيسة الجالية المصرية بإيرلندا: تستحق وسام الإمبراطورية

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة عفاف عبد ربه، الإعلامية ورئيسة الجالية المصرية في إيرلندا وإحدى رائدات مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، بمناسبة تكريمها من سمو الأميرة آن بمنحها العضوية في «وسام الإمبراطورية البريطانية»، خلال احتفالية أقيمت في قلعة وندسور.

مكرم تستعرض دور «عفاف» في تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان لها، إن التكريم الذي حظيت به الدكتورة عفاف، مستحق تقديرًا لدورها الملموس في تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وهي بحق فخر السيدات المصريات بالخارج اللواتي لم يدخرن أي جهد في سبيل رفع اسم وطنهن عاليًا في دول مختلفة حول العالم.

الدكتورة عفاف حاربت العنصرية والتمييز

وأضافت وزيرة الهجرة، أن دور الدكتورة عفاف لم يتوقف عند ذلك، بل ساهمت بشكل كبير أيضا في مناهضة العنصرية والتمييز في المجتمع الإيرلندي من خلال تعزيز العلاقات بين الجاليات المسلمة والجماعات ذات العرقية الدينية المختلفة وإذابة الفوارق مما نتج عنه اندماج وتفاهم وتعايش فيما بينهم.