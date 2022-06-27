خروف العيد وتاريخ الحب عند العرب .. ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية اليوم ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان «الحب عند ابن عربي وابن الفارض»، في تمام السادسة مساء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب في القاهرة.

مفهوم الحب في الفكر العربي

تتناول الندوة مفهوم الحب في تاريخ الفكر العربي، من خلال التركيز على طبيعة وشكل الحب عند ابن عربي أحد أهم المفكرين في العالم، والملقب بالشيخ الأكبر، وكذلك الحب في أشعار ابن الفارض الملقب بـ«سلطان العاشقين»، والذي يتميز بفصاحته وتأملاته ومعارفه بأعماق النفس والخيال الواسع والممتد.

تحاضر في الندوة د. ريم بسيوني، وهي كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الأمريكية، وحاصلة على العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق»، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس: ثلاثية المماليك»، وصدر لها العديد من الأعمال الروائية مثل «الحب على الطريقة العربية»، و«الدكتورة هناء»، و«القطائع ثلاثية ابن طولون»، عن نهضة مصر 2021.

خروف العيد ببيت السناري

كما تنظم مكتبة الاسكندرية ورشة عمل مجانية للأطفال والنشء تحت عنوان: «خروف العيد»، غدًا في تمام الحادية عشرة صباحًا، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على تعليم الأطفال كيفية صناعة نموذج كارتوني لخروف العيد بخامات بسيطة من خلال التعرف على الأدوات المستخدمة من ورق وفوم وقطن وألوان وصمغ، وكيفية توظيفها معًا، وكذلك المراحل والخطوات الأساسية ابتداء من رسم الخروف وحتى تزيينه.

تهدف الورشة إلى تعليم الأطفال والنشء كيفية إعادة استخدام الأشياء القديمة في صنع أشياء جديدة، وكذلك تعريف الأطفال بعيد الأضحى المبارك، والهدف والغاية السامية من تقديم الأضحية، بالإضافة إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال.

وتستغرق الورشة يومًا واحدًا، وهي مجانية، وتستهدف الأطفال من سن 10 إلى 12 سنة.