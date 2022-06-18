لماذا أصبح طائر الحبارى على وشك الانقراض؟.. اعتقاد زيادته للخصوبة السبب

شهدت محمية العميد بمحافظة مطروح اليوم، إطلاق 2000 طائر حبارى المهدد بالانقراض ضمن تعاون مصري إماراتي ضمن مشروع إعادة إطلاق وتوطين طائر الحبارى في مصر.

وكشف الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة أهمية مشروع توطين الحباري وأسباب انقراضه، مشيرا إلى أن طائر الحباري له أكثر من 36 نوعا، ومعروف برقصته الشهيرة في موسم التزاوج، حيث يفضل الطائر السير على الأرض، ويطلق على النوع الذي أطلق اليوم «الحبارى الأفريقية»، وهو النوع الذي يوجد وينتشر بدول شمال أفريقيا، ومن بينها مصر.

الحبارى الأفريقية تفضل المناطق الصحراوية والعشبية

ويفضل هذا النوع المناطق الصحراوية والعشبية مثل السهول الرملية والزلطية التي تتميز بالغطاء النباتي العشبي مثل مناطق الصحراء الغربية في صحراء محافظة مرسى مطروح وحول وادي النطرون، حيث تعد تلك المناطق بيئته الطبيعية في مصر.

كما يفضل الطائر المناطق الواسعة والمفتوحة التي تتنوع فيها البيئات ومصادر الغذاء، فهو كثير التنقل والحركة بحثا عن أفضل مناطق الغذاء ووفرة الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن هذا النوع يتغذى على مدى واسع من المصادر الحيوانية مثل اللافقاريات النباتية مثل العشب وبذور النباتات.

الوضع الحالي في مصر

وعن وضع الطائر في مصر، قال: «لا تتوافر معلومات موثقة عن الوضع الحالي ولكن الدلائل تشير إلى أن الطائر وصل إلى مرحلة حرجة من التعرض للانقراض أو على وشك الانقراض».

وعن أسباب انقراضه في مصر والوطن العربي، لفت مدير الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، إلى أن هناك اعتقاد شائع لدى البعض بوجود قيمة غذائية للحوم الطائر، وأنه يساعد على زيادة القدرة الجنسية، لذا يقبل البعض على صيده وطهي لحومه.

كما يصيده البعض بغرض تجربة الصيد البري فيما تسبب التغيرات المناخية كذلك في اختفاء عدد كبير منه.