«آسف لا أعلّم رجال الاحتلال».. إسرائيل تفرض غرامة على معلم فلسطيني

فرضت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، غرامة مالية على معلم فلسطيني، بقيمة 15 ألف شاقل لصالح شرطي إسرائيلي يخدم في منطقة القدس، وذلك لرفض تعليمه اللغة العربية، بحسب شبكة القدس الفلسطينية.

عقوبة معلم فلسطيني لرفضه تعليم شرطي إسرائيلي

وقال المعلم الفلسطيني، سليمان أبو صعلوك، إن قوات الشرطة الإسرائيلية رفعت ضده دعوى تعويض لرفضه تدريس اللغة العربية لأحد ضباط قوات الشرطة الإسرائيلية في منطقة القدس، وذلك بتهمة التمييز العنصري.

وأوضح أنَّه رفض تعليمه اللغة العربية المحكية عبر تطبيق «زووم»، موضحًا أنَّ الشرطي الإسرائيلي سجل المكالمة الهاتفية التي دارت بينهم، التي ذكر فيها جملة «آسف أنا لا أعلّم رجال شرطة الاحتلال ولا أتعامل معهم».

فى كلمات مؤثرة، قال المعلم الفلسطيني، إنَّه يحق لقوات الاحتلال الإسرائيلي قمع الفلسطينيين وإهانتهم، وتكسير أجسادهم وأيديهم وأرجلهم وأسنانهم، ويقتلوهم ويعذبوهم ويدوسوا على رقابهم، بالإضافة الى ممارسة كل أعمال العنف ضدهم، في حين للفلسطيني لا يحق له حتى رفض تقديم خدمة تعليم اللغة العربية لهم.

تعاطف رواد التواصل الاجتماعي مع المعلم الفلسطيني

وأطلقوا رواد التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع المعلم سليمان أبو صعلوك الفلسطيني، لجمع المبلغ الذي بلغت قيمته 15 ألف شاقل، معربين عن استيائهم الشديد بسبب إهانة قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني.

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم 20 مواطن فلسطيني من مناطق مختلفة في الضفة، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، من بيت لحم، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين، بينهم سيدة، وهم: كريم مصطفى الأطرش (58 عاما)، وزوجته عايدة محمد الأطرش (55 عاما)، ونجلهما محمد (29 عاما)، وعمران عيسى معالي (43 عاما)، ومعالي أحمد معالي (34 عاما)، وجهاد عيسى معالي، وذلك بعد تفتيش منازلهم، في مخيم الدهيشة.