مصر للطيران تنقل 3440 حاجا من فلسطين ومالي إلى الأراضي المقدسة

كشفت إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن قرارها بنقل حجاج دولتي فلسطين ومالي هذا العام، إلى المملكة العربية السعودية، لتأدية فريضة الحج في الأراضي المقدسة.

شركة مصر للطيران

وأوضح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنّ القرار جاء في إطار الدور الريادي للشركة الوطنية على المستويين العربي والأفريقي، والذي يمتد إلى 90 عاما هي تاريخ الشركة، وبناء على توجيهات وزارة الطيران المدني وبالتعاون مع الجهات المعنية.

رحلات مصر للطيران إلى السعودية

وأضاف أبوالعينين، أنّه من المقرر أن تنقل مصر للطيران، 1330 حاجا من الأشقاء الفلسطينينن على متن 5 رحلات جوية إلى جدة، كما تنقل نحو 2100 من حجاج باماكو في دولة مالي، على متن 7 رحلات جوية، إلى المدينة المنورة.