«الداخلية»: استخراج 12324 بطاقة رقم قومي للمواطنين في 11 محافظة

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات، التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج - كفر الشيخ – دمياط – الأقصر – المنيا»، ما أسفر عن استخراج نحو «12324» بطاقة رقم قومي و«33482» مصدرًا مميكنًا.

كما واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة؛ لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: «15340» لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – «15341» لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.

إيفاد مأموريات لـ«6» حالات إنسانية

وتم إيفاد مأموريات لـ«6» حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

وجرى إيفاد مأموريات «فنية – قانونية» لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض «الجهات الحكومية – النوادى الرياضية»، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذو الهمم» بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أي من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.