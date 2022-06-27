الترقيات الحكومية 2022.. تعرف على طريقة الاستعلام لكل المحافظات

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عرض نتائج الترقيات الحكومية 2022، في إطار حركة الترقيات الكبرى، التي أعلن عنها الجهاز رسميا، يوم الأربعاء الماضي، والتي شملت أكثر من 500 ألف موظف حكومي على مستوى الجهاز الإداري للدولة، في مختلف محافظات الجمهورية.

نتائج الترقيات الحكومية 2022

في إطار حرصها على تقديمها خدماتها للقراء في أنحاء جمهورية مصر العربية، تنشر «الوطن» رابط الاستعلام عن نتائج الترقيات الحكومية 2022، التي يستطيع من خلالها أي موظف بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، معرفة موقفه في حركة الترقيات.

وللتعرف على نتيجة الترقيات، يستطيع الموظف معرفة إذا ما كان قد أصابه الدور من عدمه من خلال الدخول على هذا الرابط اضغط هنا .

جدير بالذكر أن التنظيم والإدارة، أطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن أحقية الموظفين في الترقية، إذ يمكن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، الذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام.

قرار الترقيات الحكومية 2022

كان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أصدر القرار رقم 155 لسنة 2022، بشأن الترقيات الحكومية 2022، للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي تضمن عدة مواد أبرزها:

«يُرقى الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية، حتى 30 يونيه 2022، مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة، قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكّد من تسكين هؤلاء الموظفين، طبقًا للوضع في 2/ 11 /2016، استنادا إلى المادة 4 من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية».