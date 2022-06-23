عاجل.. بالاسم والرقم القومي نتيجة ترقيات الموظفين 2022

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموقع الإلكتروني الذي يُمكن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية، عن طريق إدخال الاسم الرباعي والرقم القومي للموظف وجهة العمل.

وطرح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موقع خاص للاطلاع على النتيجة ومعرفة موقف الموظفين المُنتظرين للترقية من هنا

بالأسماء والرقم القومي.. تعرف على نتيجة ترقيات الموظفين 2022

وفور الدخول على الموقع المُخصص، سيكون على الموظف إدخال بياناته كالدرجة المالية وتاريخ التعيين وتاريخ التثبيت الوظيفي.

ووفقا لبيان المركزي للتنظيم والإدارة تكون الترقية باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال.

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وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن توضح الوحدة عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية.

ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه لتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المُدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وتُصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.