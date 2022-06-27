جهاز التمثيل التجاري: إبرام تعاقدات تصديرية بإجمالي 3 مليارات دولار

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن جهاز التمثيل التجاري التابع لها، أسهم في إبرام تعاقدات تصديرية بنحو 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في الأسواق التي يتواجد بها مكاتب تجارية مصرية.

وأكدت الوزارة في تقرير لها، اليوم، يتضمن إنجازات السنوات الثماني الماضية، أن الجهاز أتاح المشاركة في 874 مناقصة دولية خارجية، وقام بإعداد 15 ألف دراسة، ودليل تصدير، وتقرير تسويقي، ونوعي، فضلا عن الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الدولية من خلال ما يزيد عن 70 ألف طلب ترويج واستعلام تجاري.

فرص تصديرية وتنظيم بعثات مشترين

وأشار التقرير إلى أن الجهاز أتاح 11 ألف فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 6.4 مليار دولار، وقام بتنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 1037 معرض دولي بمصر والخارج، فضلا عن التدخل لتسوية 1262 نزاعا تجاريا بالطرق الودية تجنبا للدخول في منازعات قضائية، والتدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة مثل العنب والفراولة والبرتقال والبطاطس لبعض الأسواق الرئيسية وعلى رأسها روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية والصين والبرازيل.

وتابع التقرير: «أسفرت جهود المكتب التجاري في موسكو عام 2020 عن موافقة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية على اعتماد إرسال شهادات الصحة النباتية للسلع الزراعية المُصدرة من مصر بالبريد الإلكتروني من خلال المكتب بصفة مؤقتة نظراً لظروف توقف إرسال الأصول عبر الشحن الجوي، حيث قام المكتب بموافاة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية بعدد 3929 شهادة صحة نباتية لشحنات مصرية مصدرة إلى روسيا بإجمالي 221 ألف طن تقدر قيمتها بحوالي 118 مليون دولار».

وبحسب التقرير، ساهم الجهاز في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية 11.6 مليار دولار في العديد من المجالات، والترويج في الخارج للفرص الاستثمارية من خلال عرض أبرز المشروعات القومية، بجانب ترتيب الشق الاقتصادي لعدد 3188 زيارة رسمية وتجارية، وترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي مثل اتفاق الميركسور واتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة بين التكتلات الافريقية الثلاث واتفاق تجارة حرة مع الإتحاد الأوراسى، والإعداد والترتيب لاستضافة مصر لفعاليات قمة الكوميسا الحادية والعشرين والتي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2021.

الإشراف على جناح مصر في إكسبو دبي

وقال التقرير إن الجهاز تولى مسئولية المشاركة المصرية في اكسبو دبي 2020، وأعد دراسة تجارب عدد من الدول تضمنت الهند وماليزيا والصين واليابان وإيطاليا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد تقارير نوعية لأهم تلك التجارب وموافاة الجهات المعنية في مصر بهذه المعلومات للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج المماثلة، كما أطلق مبادرة روابط الأعمال المصرية الأفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب أفريقيا، في خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق طموح الــ100 مليار دولار صادرات سنويا، وذلك بالتعاون مع التجاري وفا بنك، بحسب التقرير.