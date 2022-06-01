«التمثيل التجاري»: أفريقيا أرض الفرص الصناعية والاستثمارية

أكد الوزير مفوض تجاري، يحي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، أهمية تعزيز التعاون القارى المشترك لتحقيق التكامل الصناعي في القارة الأفريقية، والاستفادة من توافر المواد الخام اللازمة لعدد كبير من الصناعات في دول القارة السمراء، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لدول مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا، في تنمية وتطوير الصناعة الأفريقية.

مصر تستطيع بالصناعة

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس التمثيل التجاري، في الجلسة الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، الذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات المعنية.

الصناعة قاطرة التنمية في أفريقيا

وشارك في فعاليات الجلسة التي أُقيمت تحت عنوان «الصناعة قاطرة التنمية في أفريقيا»، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير ألبرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الأفريقي، والدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والدكتور أحمد رستم، خبير التمويل في البنك الدولي، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إلكتريك، إلى جانب عدد من المشاركين من دول القارة الأفريقية.

أفريقيا أرض الفرص

وقال الواثق بالله، إنّ القارة الأفريقية تمثل أرض الفرص، حيث تضم 54 دولة بإجمالي 1.3 مليار نسمة، إضافة إلى فرص صناعية وتجارية واستثمارية ضخمة، مشيرا إلى أنّ القارة تستورد بنحو 600 مليار دولار سنويا، وتستهلك بنحو 4 تريليونات دولار، وفقا لإحصاءات عام 2020، ويتوقع زيادة هذا المعدل ليصل إلى 6 تريليونات دولار في عام 2025.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري، أنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول القارة الأفريقية، بلغت العام الماضي نحو 46 مليار دولار، كما تبلغ الاستثمارات المصرية بدول القارة 13 مليار دولار، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية الأفريقية، التى تبلغ 18% فقط من إجمالي حجم التجارة بالقارة.

ولفت الواثق بالله، إلى استعداد مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة بعدد من دول القارة، لتقديم الدعم لمجتمعات الأعمال بالقارة الأفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.