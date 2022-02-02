«التمثيل التجاري»: السوق الأفريقية لا تتعنت تجاه الصادرات المصرية

قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ومجلس شئون السلك التجاري بوزارة الصناعة، إنه في إطار تشجيع الجهاز للمستثمرين المصريين لتصدير منتجاتهم للقارة الأفريقية، فيعطي الجهاز للمستثمرين المصريين 80% من قيمة الشحن الخاصة بالمنتجات، وتتحملها الدولة، «أعتقد أن النهاردة مفيش حجة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها تخش تلك الأسواق الأفريقية، وهم لا يتعنتون في مواصفاتهم كالدول الأوروبية، والقارة الأفريقية، تستورد سنويا بـ600 مليار دولار كل المنتجات».

الواثق بالله: أناشد البنوك بفتح أفرع في مختلف الدول الأفريقية

طالب «الواثق بالله»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، كل البنوك المصرية، فتح أفرع لهم سريعا في القارة الأفريقية، متوقعا تعويض ما سينفقوه على افتتاح الفرع، في غضون عامين على حد اقصى، «أتوقع ليهم أنهم هيحققوا أرباح لا تقل عن 400% من التكلفة المستثمرة في هذا الفرع».

الالتزام بمعايير التصدير

وأوضح أنه من الضروري على الشركات الجادة في تصدير المنتجات إلى قارة أفريقيا، أن تلتزم بمعايير التصدير حتى لا تضار باقي الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع الحيوي والهام، «فيه مصدرين هواه، بيلموا أي حاجة من السوق، إن شالله من مصانع بير السلم، ويصدروها، ويقول كونتينر وهيعدي وهاخد فلوسي، ولما البضاعة بتروح هناك وياخد فلوسه، ولما تتفحص البضاعه بتكون سيئة للغاية، وبينتشر أن دي المنتجات المصرية، ولما تيجي شركة جادة عايزة تخش بتضر، والصورة الذهنية بتكون سيئة عن مصر والبضاعة والسوق المصرية».