رئيس التمثيل التجاري يشارك في جلسة «الشراكة مع الاتحاد الأوراسي والفرص»

شارك الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، كمتحدث فى الجلسة الخاصة بالتعاون في إطار دول تجمع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وذلك ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي تشارك فيه مصر كضيف شرف المنتدى، وتترأس الوفد المصرى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وشارك كمتحدثين في هذه الجلسة نائب رئيس وزراء كازاخستان ووزير تجارة أرمينيا ووزير تجارة تجمع الأوراسي.

وارتكزت الجلسة الحوارية على استعراض اهمية تنمية ممر الشمال الجنوب لخدمة دول الاتحاد والذي يمر عبر كازاخستان.

آفاق التعاون الممكنة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي في القارة الأفريقية

وتحدث «الواثق بالله» عن آفاق التعاون الممكنة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي في القارة الأفريقية، وذلك من خلال الدخول في مشروعات مشتركة سواء بشكل ثنائي بين مصر ودول الاتحاد أو بشكل ثلاثي بالشراكة مع دول أفريقية أخرى.

كما أشار إلى أهمية استخدام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كقاعدة لانطلاق الصناعات المشتركة بين دول القارة السمراء ودول الاتحاد الأوراسي.

كما عرض رئيس التمثيل التجاري إمكانات القارة الأفريقية والفرص المتاحة بها ومعدلات النمو والاستهلاك المتوقعة خلال الفترة المقبلة بالنسبة لدول القارة وكذا معدلات التجارة والاستثمار فيما بينها، وكذا عرض الفرص المتاحة لدى مصر والتي يمكن الاستفادة منها مع الجانب الأوراسي، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد ودول القارة خاصة في ضوء الفرص المتاحة.

واختتم رئيس التمثيل التجارى كلمته بدعوة دول وشركات الاتحاد الأوراسي إلى زيارة مصر والتعرف على الفرص والإمكانات الاقتصادية المتاحة وذلك في ضوء انفتاح الجانب المصري على التعامل مع كل الشركات الأجنبية.