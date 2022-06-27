المعهد المصرفي يطلق المؤتمر السنوي العاشر برعاية البنك المركزي المصري

عقد المعهد المصرفي المصري مؤتمره السنوي العاشر بعنوان «التطورات المصرفية: نحو آفاق جديدة للقطاع المصرفي»، ويتناول المؤتمر على مدار يومين التغيرات التي شهدتها الساحة المصرفية العالمية والمحلية في السنوات الأخيرة، بهدف السعي بخطوات متسارعة نحو تطوير جودة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة والاستمرار في استحداث خدمات وآليات عمل جديدة.

المؤتمر السنوي العاشر لـ المعهد المصرفي المصري

وانطلق المؤتمر السنوي العاشر لـ المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي، برعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، بمناسبة الاحتفال بمرور ثلاثين عاما على إنشاء المعهد.

شارك في جلسات المؤتمر عدد من الخبراء من مؤسسات ومنظمات دولية مرموقة، إلى جانب نخبة من خبراء القطاع المالي والمصرفي المصري للاستفادة من تبادل الخبرات الدولية والمحلية في المجالات المصرفية المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: «حرص المعهد على مدار سنوات على تنظيم مؤتمر سنوي لمناقشة أهم التطورات في القطاع المصرفي والمالي، وذلك من خلال اختيار موضوعات هامة وطرحها للمناقشة بين مجموعة مختارة من الخبراء والمتحدثين الدوليين والمحليين المتخصصين في مجال الصناعة المصرفية والمالية».

وأعرب د. نصير عن سعادته باستضافة المؤتمر للخبير العالمي كريس كولبرت العضو المنتدب الأسبق ل Harvard Innovation Lab والرئيس التنفيذي لشركة One Eighty Global Innovation كمتحدث رئيسي.

وأشاد بكلمة كولبرت عن النظام المالي الجديد وما الذي تحتاجه البنوك لتطوير منتجاتها وخدماتها للتكيف مع التغيرات المستمرة.

اللوائح التنظيمية للبنك المركزي المصري

وناقشت جلسات اليوم الأول عرض اللوائح التنظيمية للبنك المركزي المصري الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية بالإضافة الى مناقشة الإمكانات والفرص المرتبطة بالخدمات المصرفية الرقمية، كما سلط المؤتمر الضوء على الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وأهمية الاستثمار في الكوادر ورأس المال البشري في القطاع المصرفي.

ويبدأ جدول أعمال اليوم الثاني للمؤتمر بجلسة لمناقشة الإمكانات الحقيقية للإدارة الفعالة للمخاطر ومناقشة دور البنوك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرض قصص نجاح لشراكات تمت بين البنوك ورواد الأعمال، ويختتم المؤتمر جدول أعماله بنظرة مستقبلية عن الاستدامة المصرفية ومبادئ الصيرفة المسؤولة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام برعاية البنك الأهلي المصري وبنك مصر كراعاة ماسيين وبنك القاهرة كراعي بلاتيني وبنك قطر الوطني الأهلي كراعي استراتيجي وبنك الإسكندرية كراعي رائد وبنك اتش اس بي سي والبنك العربي الأفريقي الدولي وسيتي كراعاه ذهبيين وبنك قناة السويس كراعي للغذاء وشركة I-Score – Coffee Break Sponsor وشركة فيزا كراعي مساهم كما أن المصرف المتحد راعى ضمن البنوك الراعية للمؤتمر.

جدير بالذكر أن جدول أعمال المؤتمر هذا العام تخلله الاحتفالات بتخرج أربع دفعات من برنامج قيادات المستقبل في القطاع المصرفي المصري ودُفعتين من برنامج قيادات المستقبل في القطاع المصرفي الإفريقي بالإضافة الى دفعة من شهادة الائتمان وبرنامج تمويل الشركات المقدمة من Financial Edge وMoody’s Analytics بتوجيه من J.P.Morgan بالإضافة الى تكريم الفائزين في مسابقة المعهد المصرفي المصري للابتكار لعام 2022.