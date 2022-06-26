تفاصيل شراكة المعهد المصرفي المصري و«التجزئة المصرفية» بلندن

وقَّع المعهد المصرفي المصري ومعهد التجزئة المصرفية في لندن شراكة تتيح التعليم المتخصص ومواكبة للتطورات في مجال التجزئة المصرفية ذات التوجه، على أن يكون العميل هو محور التركيز.

إطلاق برنامج التعليم المتخصص في مصر في يوليو المقبل

كما يمثل الاهتمام بالعميل الركيزة الأساسية للشراكة بين المعهد المصرفي المصري ومعهد التجزئة المصرفية بلندن، فيما سيبدأ إطلاق برنامج التعليم المتخصص في مصر خلال شهر يوليو 2022، والذي سيتيح عددا من البرنامج المتخصصة التي تلائم كل المستويات والخبرات المصرفية.

البرامج متاحة باللغتين.. الإنجليزية والعربية

يجدر الإشارة إلى أنه سيتم تقديم البرامج بكل من اللغة الإنجليزية واللغة العربية، كما سيتم منح المتدرب في النسخة الإنجليزية نسخة مترجمة إلى العربية للمساعدة.

وتعد الشهادة الرئيسية لمعهد التجزئة المصرفية هي مصرفي التجزئة مصرفية الدولي المعتمد والتي صممت خصيصا لتكون وثيقة وأداة الانطلاق إلى مستقبل باهر للمصرفيين في مجال التجزئة المصرفية.

3 مستويات تدريبية متاحة بمعهد التجزئة المصرفية بلندن

ويتيح معهد التجزئة المصرفية بلندن ثلاثة مستويات تدريبية متخصصة بدءا من المبتدئين وحديثي الخبرة، وصولا إلى مستويات الإدارة ثم الإدارة العليا على خلاف التخصصات المتعلقة بالتجزئة المصرفية.

- المستوي الأول هو مصرفي التجزئة الدولي المنتسب.

- المستوى الثاني هو مصرفي التجزئة الدولي الزميل.

- المستوى الثالث والنهائي؛ هو مصرفي تجزئة دولي معتمد.

من جانبه، قال مايكل لافرتي، رئيس مجلس إدارة معهد التجزئة المصرفية بلندن، إنَّه يسعد بالعمل في هذه المبادرة مع المعهد المصرفي المصري والذي يمثل الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري.

وأضاف لافرتي في تصريحاته على هامش التوقيع، أنَّ معهده يرى في التجزئة المصرفية منتهي الأهمية بالنسبة للقطاع المصرفي، نظرا لكونها الأساس في مستقبل المصارف في كل مكان.

من جانبه، صرح الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أنَّ البرنامج مستوحى من الرؤية الجديدة للمعهد بأن يكون الشريك المفضل لتطوير رأس المال البشري للقطاع المصرفي المصري.

وأضاف نصير، بأنَّ الشراكة مع معهد التجزئة المصرفية بلندن من خلال تقديم خدمات شاملة، فيما تتماشى الشهادات المكثفة التي يقدمها معهد التجزئة المصرفية في لندن بموادها ثنائية اللغة والتي تتطابق مع الرؤية والاهداف الجديدة للمعهد المصرفي المصري.