10 غيابات تضرب الأهلي أمام الهلال السعودي في برونزية كأس العالم للأندية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة صعبة في الثالثة عصر اليوم السبت، أمام فريق الهلال السعودي، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، الذي يقام في أبو ظبي، على ستاد آل نهيان، ويديره الحكم الفرنسي كليمان توربان.

يدخل الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني، مباراة اليوم بحثًا عن حصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وللمرة الثانية على التوالي بعد أن حصدها في النسخة الماضية، وبدأ المارد الأحمر استعداداته لمباراة اليوم أول أمس الخميس، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق عقب الخسارة أمام بالميراس.

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