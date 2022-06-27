وزيرة الهجرة: الدولة أصبحت اليد الحانية على المواطن المصري

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ المواطن من أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، سواء داخل مصر أو خارجها.

الجمهورية الجديدة

وأوضحت وزيرة الهجرة أنّ الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة هي التي تصل إلى المواطن، عكس ما كان يحدث في العهود السابقة، متابعة: «الدولة أصبحت اليد الحانية على المواطن المصري».

مكافحة الهجرة غير الشرعية

ولفتت مكرم إلى جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، من خلال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع الحكومة الألمانية من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وتوفير دورات تدريبية، وتوجيه الشباب لتمكينهم للخروج إلى سوق العمل ولديهم المهارات التي تساعدهم على ذلك.

وجاء ذلك على هامش افتتاح السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من قاعات تدريب المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، داخل محافظة بني سويف، وهي واحدة ضمن 7 محافظات مصدّرة للهجرة غير الشرعية.