رئيس التحرير

محمود مسلم

مسئولة «الهجرة غير النظامية»: نعمل على 3 محاور ضمن مبادرة مراكب النجاة

كتب:

منة عبده
12:44 م | الإثنين 27 يونيو 2022
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

قالت سحر علي، مسئولة مشروع الهجرة غير النظامية في مصر، إن هناك 3 محاور يرتكز عليها عمل المركز الألماني المصري للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج ضمن مبادرة مراكب النجاة، يتمثل المحور الأول، في مساعدة المصريين الراغبين في الهجرة، من خلال تعريفهم بالسبل الآمنة والسليمة للسفر للخارج، بشكل عام وخاصة العمل في ألمانيا.

وأضافت أن المحور الثاني يتمثل في المصريين العائدين من الخارج، الراغبين في بداية جديدة داخل وطنهم مصر، فيما يتمثل المحور الثالث، في المصريين المقيمين بمصر، والراغبين في إيجاد فرصة أفضل، أو وظيفة أحسن، وفقا لمسئولة المشروع.

خدمات المركز تتمثل في التأهيل الوظيفي

َوأشارت «سحر»، إلى أن خدمات المركز الألماني، تتمثل في التأهيل الوظيفي، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم دورات حول كيفية بداية مشروع خاص.

افتتاح قاعات تدريب المركز المصري الألماني ببني سويف

جاء ذلك على هامش افتتاح السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد من قاعات تدريب المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، داخل محافظة بني سويف، وهي واحدة ضمن 7 محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير.

اقرأ المزيد:

آخر موعد للتقديم في وظائف «الهجرة» بألمانيا.. اعرف الخطوات

وزيرة الهجرة تهنئ رئيسة الجالية المصرية بإيرلندا: تستحق وسام الإمبراطورية

مساعد وزيرة الهجرة: مبادرة «اتكلم ماتخافش» موجهة لكل المصريين في الخارج

وزيرة الهجرة تصل بني سويف استعدادا لافتتاح قاعات تدريب «المصري الألماني»
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.