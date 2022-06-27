مسئولة «الهجرة غير النظامية»: نعمل على 3 محاور ضمن مبادرة مراكب النجاة

قالت سحر علي، مسئولة مشروع الهجرة غير النظامية في مصر، إن هناك 3 محاور يرتكز عليها عمل المركز الألماني المصري للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج ضمن مبادرة مراكب النجاة، يتمثل المحور الأول، في مساعدة المصريين الراغبين في الهجرة، من خلال تعريفهم بالسبل الآمنة والسليمة للسفر للخارج، بشكل عام وخاصة العمل في ألمانيا.

وأضافت أن المحور الثاني يتمثل في المصريين العائدين من الخارج، الراغبين في بداية جديدة داخل وطنهم مصر، فيما يتمثل المحور الثالث، في المصريين المقيمين بمصر، والراغبين في إيجاد فرصة أفضل، أو وظيفة أحسن، وفقا لمسئولة المشروع.

خدمات المركز تتمثل في التأهيل الوظيفي

َوأشارت «سحر»، إلى أن خدمات المركز الألماني، تتمثل في التأهيل الوظيفي، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم دورات حول كيفية بداية مشروع خاص.

افتتاح قاعات تدريب المركز المصري الألماني ببني سويف

جاء ذلك على هامش افتتاح السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد من قاعات تدريب المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، داخل محافظة بني سويف، وهي واحدة ضمن 7 محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير.