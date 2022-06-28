تفاصيل التسجيل في الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمجالات المتاحة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، إنه يصدر تكليف مرتين سنوياً لخريجى الدور الأول والثانى، لأداء الخدمة العامة، مشيرة إلى مجالات عمل المكلفين تحدد طبقاً لإحتياجات الدولة من المشروعات القومية، مؤكده أن خريجى الدور الأول يسجلون خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج ، بينما خريجى الدور الثانى يسجلون خلال شهر فبراير.

ولفتت التضامن على الموقع الرسمى لها، أنه يتم الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية وبجميع مديريات الشئون الإجتماعية التى تقوم بأستقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة، مشيرة إلى أن التقديم يكون من خلال الرابط التالى ، https://freshgraduate.moss.gov.eg

أداء الخدمة العامة لمدة عام

وأكدت التضامن، أن الخدمة العامة يؤديها الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة أومن يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية ، وذلك لمدة عام، مشيرة إلى أنه يتم تكليفهم فى أحد المجالات ذات الطابع القومى و التى تتماشى مع الإحتياجات التنموية للدولة .

مجالات تكليف الخدمة العامة

وأوضحت أن مجالات التكليف تتمثل فى «محو الأمية، تنظيم الأسرة، حياة كريمة، برنامج وعى، برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، تنمية المجتمعات، الأسر المنتجة، خدمات تعليمية وخدمات طفولة » لمواجهة المشكلات والظواهر الإجتماعية .

توزيع المكلفين على الجهات الادارية للدولة والجهات الشريكة

وأشارت إلى أنه يتم توزيع المكلفين على الجهات الادارية للدولة والجهات الشريكة مثل التموين، التأمينات، العدل، البنوك و الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، وذلك لسد العجز الوظيفى به والارتقاء بمنظومة العمل

وأكدت التضامن، أن المكلف يمنح بعد إنتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسى من مسوغات التعيين .، مشيرة إلى أن جميع الاعمار لها الحق فى تأدية الخدمة العامة ، ولايوجد مشكلة فى حالة التحويل من مجال إلى مجال خلال فترة التأدية.