«التضامن»: 17 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة «فيديو»

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، إنّ الدولة المصرية بدأت في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بداية من الدستور المصري في 1 يناير 2014، إذ نص في 7 مواد على الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها المادة 17، التي نصت على أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي.

البدء بنحو 1.7 مليون أسرة ووصلنا لنحو 4.1 مليون أسرة

وأضافت مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هذا الأمر جرى ترجمته في عام 2015 عندما أطلقت مصر أول برنامج للدعم النقدي المشروط وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وهو برنامج تكافل وكرامة وبدأنا بنحو 1.7 مليون أسرة ووصلنا لنحو 4.1 مليون أسرة، بواقع 17 مليون مستفيد».

تكلفة البرنامج كانت 3.7 مليار لكن هذا الرقم زاد كثيرا

وتابعت مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية: «تكلفة البرنامج كانت 3.7 مليار، لكن هذا الرقم زاد كثيرا مع بدء العلم، وأصبح 22 مليار جنيه، بواقع زيادة قدرها 591%، كما جرى تكوين قاعدة بيانات من خلال هذا البرنامج -تكافل وكرامة- بواقع 35 مليون مواطن، وتم حصر جميع بياناتهم».