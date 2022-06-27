«الهجرة»: قاعات تدريب «المصري الألماني» تؤهل الشباب لتحديات سوق العمل

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ بروتوكولات التعاون مع الحكومة الألمانية، والمركز الألماني المصري للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تهدف إلى خلق شريحة من الشباب والشابات الذين لديهم الخبرة والمهارة للتعامل مع تحديات سوق العمل.

افتتاح قاعات تدريب

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنّ هناك 7 محافظات أخرى يتم افتتاح قاعات تدريب داخلها، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب المصري في محافظات صعيد مصر، بعيدا عن بني سويف، وهم: «الفيوم، سوهاج، المنيا، الأقصر، قنا، والأقصر».

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح قاعات تدريب المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، داخل محافظة بني سويف، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير.

اكتساب المهارات

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، بأنّ أصبح هناك خياران أمام الشباب المصري، سواء الهجرة الشرعية والعمل بالخارج، أو التدريب في هذه القاعات، وتأهيل النفس للعمل داخل مصر، من خلال اكتساب المهارات المختلفة.