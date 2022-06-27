الدول السبع: اتفقنا على دعم أوكرانيا بـ29.5 مليار دولار

أفاد موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل، أن مجموعة الدول السبع اتفقوا على تقديم دعم مالي لأوكرانيا يصل إلى 29.5 مليار دولار.

مطالبات بإنهاء الحرب قبل نهاية العام

وكانت مجموعة الدول السبع اجتمعوا في ألمانيا منذ أمس وحتى غد، لمناقشة أهم القضايا العالمية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مقطع فيديو، مجموعة الدول السبع ببذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري.

منع استيراد الذهب الروسي

كما اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا واليابان، على منع استيراد الذهب من روسيا، كنوع من أنواع العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على موسكو.