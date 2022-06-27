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زيلينسكي يطالب «الدول السبع» بوقف الحرب الروسية قبل نهاية 2022

كتب:

شيماء عادل
12:41 م | الإثنين 27 يونيو 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زينليسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زينليسكي

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة مجموعة السبع ببذل أقصى الجهود لوقف الحرب الروسية على بلاده قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما أفادت به قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

تزويد أوكرانيا بأسلحة مضادة للطائرات 

وكانت وكالة الأنباء «رويترز»، نقلت عن مسؤول أوروبي أن الرئيس الأوكراني سيطالب قمة السبع بتزويد أوكرانيا بأسلحة مضادة للطائرات. 

وبدأت أمس قمة الدول السبع في ألمانيا، التي تستمر حتى غد، لمناقشة آخر تطورات القضايا العالمية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي من المقرر أن يشارك خلالها الرئيس الأوكراني عن بُعد.

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بقلم شيماء عادل