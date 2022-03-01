«الدول السبع»: نقف بجانب أوكرانيا وسوق الأموال الروسي شهد هبوطا حادا

أصدر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، بياناً صحفياً، لإدانة العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا، ودخلت يومها السادس على التوالي.

الهجمات العسكرية تكسر قواعد النظام الدولي

وقالت مجموعة الدول السبع، إنّ الهجمات العسكرية على أوكرانيا، تكسر أبسط قواعد النظام الدولي بشكل غير مسبوق أمام ناظري العالم أجمع، مضيفة: «يولد اليوم في أوكرانيا أطفال في مآوي الاحتماء من القنابل وفي محطات المترو، البنايات السكنية في أنحاء كييف أصبحت مشوهة جراء الثغرات الكبيرة التي خلفتها الهجمات الصاروخية».

وأضاف البيان، الصادر منذ قليل: «يتطوع المدنيون، صغارا و كبارا، نساء ورجالا، يحملون سلاحا لأول مرة في أيديهم، دفاعا عن بلدهم».

هبوط حاد في سوق الأوراق المالية الروسية

واختتم قادة مجموعة الدول السبعة بيانهم: «أجمع قادة مجموعة الدول السبع على الحاجة لاتخاذ تدابير صارمة وحازمة ضد نظام بوتين»، لافتين إلى أنّ العقوبات التي اتخذوها استهدفت قطاعات كثيرة من الاقتصاد الروسي.

وأكّد القادة أنّ سوق الأوراق المالية الروسية شهد هبوطا حادا، وأن المستثمرين مذعورون، ويحاولون تحويل أموالهم خارج البلاد.

وذكر قادة مجموعة الدولة السبع، أنّ الموقف الاقتصادي الروسي سيزداد سوءاً، مشيرين إلى أنهم سيواصلون تنفيذ أقصى عقوبات يشهدها التاريخ على أحد الاقتصادات الكبرى، مؤكدين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب خطأً استراتيجياً فادحاً، وأن حقيقة هذا الخطأ وأبعاده ستظهر شيئاُ فشيئاً.

وأوضح قادة مجموعة الدول السبع، أن الموقف لا يتعلق بأوروبا فقط، ولا يمكن أن تقبل أي دولة من دول العادي، أن تكون سيادتها لقمة سائغة حين يرغب جيرانها الأقوى ذلك، مرددين: «لن يقبل المجتمع الدولي انتهاكات مباديء ميثاق الأمم المتحدة غير المبررة، وعلى الأخص مبدأ حذر استخدام استخدام القوة، وسيكون للمحاولة الروسية لزعزعة استقرار النظام الدولي تبعاتها في الشرق الأوسط وأفريقيا أيضا، بما في ذلك مصر».