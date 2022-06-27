أوكرانيا تعلن مقتل 39 من عناصر الجيش الروسي وإسقاط 3 طائرات بدون طيار

تمكنت القوات الأوكرانية، من القضاء على 39 من عناصر الجيش الروسي، وتدمير دبابة من طراز «تي 72» و 4 مدرعات، كما تم استهداف مستودعين للذخيرة في منطقة «ميكولايف» وآخر في «خيرسون» بمنطقة العمليات الجنوبية.

إسقاط 3 طائرات بدون طيار روسية في منطقة «خيرسون»

وأشارت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى إسقاط 3 طائرات بدون طيار من طراز «أورلان 10» في منطقة «خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، قد تشتري لـ أوكرانيا هذا الأسبوع منظومة دفاع صاروخية متطورة، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

«واشنطن» تخطط للإعلان عن شرائها نظام دفاع صاروخي «أرض - جو» لـ«كييف»

وأوضح مصدر مطلع لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن «واشنطن» تخطط للإعلان في أقرب وقت هذا الأسبوع عن شرائها نظام دفاع صاروخي «أرض - جو» لـ«كييف»

وأضاف المصدر، أن استجابة لطلبات الجيش الأوكراني، من المحتمل الإعلان عن مساعدات عسكرية أخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك ذخيرة مدفعية إضافية ورادارات مضادة للبطاريات.

وكان المسؤولون الأوكرانيون، طلبوا نظام الدفاع الصاروخي، المعروفة باسم «ناسأمس» أو صواريخ سام النرويجية المتقدمة، نظرا لأن الأسلحة يمكن أن تصيب أهدافا على بعد أكثر من 160 كيلومترًا.

بدورها، أعلنت السلطات الشيشانية، إن عملية تطويق مدينة «ليسيتشانسك» غربي جمهورية «لوجانسك »5 الشعبية تجري على قدم وساق، مشيرة إلى أن فرصة انسحاب قوات كييف من المدينة تتضائل جدا مع مرور كل ساعة.

حوالي 12 ألف عنصر من التشكيلات المسلحة الأوكرانية يتموضعون في «ليسيتشانسك»

وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الداخلية في جمهورية «لوجانسك» الشعبية، فيتالي كيسيليف، أن مرتزقة من بولندا وأكثر من 120 بريطانيا وفرنسيا وأمريكيا موجودون في«ليسيتشانسك»، مضيفا لوكالة أنباء «تاس» الروسية إن المرتزقة المحاصرين يحاولون الفرار عبر مجموعات صغيرة إلى «بافلوجراد».

وأشار كيسيليف، إلى أن هناك حوالي 12 ألف عنصر من التشكيلات المسلحة الأوكرانية يتموضعون في مدينة «ليسيتشانسك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قالت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، إنها لا تؤيد فكرة مقاطعة قمة مجموعة الـ20 في جزيرة بالي الإندونيسية،إذا شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي اليابان، أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، فرض عقوبات إضافية على روسيا، بما في ذلك حظر استيراد الذهب، مضيفا في حديث بقمة مجموعة السبع«اليابان -فرنسا - ألمانيا - إيطاليا - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة»، المنعقدة في جنوبي ألمانيا، إن العالم يقف عند مفترق طرق في التاريخ.

كيشيدا: اليابان ستوسع إجراءات تجميد الأصول لتشمل 70 فردًا ومنظمة روسية

وأضاف كيشيدا، أن بلاده ستوسع إجراءات تجميد الأصول لتشمل 70 فردًا ومنظمة روسية إضافية وستنفذ حظرًا على الصادرات إلى 90 منظمة مرتبطة بالجيش. وشملت العقوبات اليابانية، حظر استيراد الذهب الروسي وتقديم خدمات المحاسبة والائتمان وبعض الخدمات الأخرى لروسيا.

وأشار كيشيدا، إلى أن أطر مثل «مجلس الأمن الدولي» لم تتمكن من التعامل مع الوضع الحالي بشكل كاف، وتعهد رئيس الوزراء الياباني، بالالتزام بتعزيز النظام الدولي القائم على سيادة القانون.

«طوكيو»: نرفض عالما يتم فيه التسامح مع أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن بالقوة

وتابع كيشيدا قائلا، إن «طوكيو» ترفض عالماً يتم فيه التسامح مع أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن بالقوة، مشيرا إلى سلسلة من الاختراقات من قبل سفن الحكومة الصينية في المياه اليابانية وتطوير حقل غاز أحادي الجانب في بحر الصين الشرقي.

كما أشار رئيس وزراء اليابان، إلى أهمية السلام والاستقرار في «مضيق تايوان»، معربا، عن أمله في تعزيز التعاون الأمني ​​في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال كيشيدا، إن العالم يجب ألا يسمح لـ«بيونج يانج» بإساءة فهم أن نافذة لمزيد من التقدم في برامج كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية قد فتحت بينما يركز المجتمع الدولي على الأزمة الأوكرانية، مشددا على ضرورة تحقيق تفكيك الشمالية الكامل والقابل للتحقق ولا رجعة فيه لجميع أسلحة الدمار الشامل.

عقد الجولة الثالثة بين ممثلين تركيا والسويد وفنلندا في بروكسل

من جانبها، أعلنت الرئاسة التركية، عقد اجتماع مع فنلندا والسويد وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، غدا الثلاثاء، في العاصمة الإسبانية «مدريد»، لبحث مسألة انضمام البلدين للحلف، والتي ترفضها أنقرة بدعوى دعم هلسنكي وستوكهولم لكيانات إرهابية، وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، في مقابلة تليفزيونية، إلى عقد الجولة الثالثة بين ممثلين تركيا والسويد وفنلندا في بروكسل، اليوم الاثنين.

وكانت مجموعة مناهضة لحلف «الناتو» يطلق عليها «ناتو، لا»، تتألف من أعضاء مختلفين من جميع أنحاء العالم، اختتمت، مؤتمرها في العاصمة الإسبانية «مدريد»، أمس الأول السبت، بإعلان يدعو إلى سلام واسع النطاق.

اقتصاديا، قالت وزارة الطاقة في فرنسا، إنها قد تستأنف في الشتاء إنتاج الكهرباء من محطة تعمل بالفحم في «سان أفولد» شرق البلاد بعد إغلاقها في مارس الماضي، في ضوء الحرب «الروسية الأوكرانية» واضطراب سوق الطاقة، مؤكدة أنه لن يتم استخدام الفحم الروسي.

وأشارت الوزارة الفرنسية، إلى أنه سيبقى على أي حال إنتاج الكهرباء بالفحم دون عتبة 1% من إجمالي الإنتاج.

ويركز المستثمرون على اجتماع مجموعة السبع «الولايات المتحدة الأمريكية-كندا- الممكلة المتحدة-فرنسا-ألمانيا-إيطاليا-اليابان» بسبب احتمال اتخاذ إجراءات بشأن صادرات النفط الروسية وإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

تراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 1.42 دولار

وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 1.42 دولار أو 1.3% إلى 111.70 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 106.08 دولار للبرميل بتراجع 1.54 دولار أو 1.4 %، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وجاء تراجع أسعار النفط بعد أن أدت مخاوف اقتصادية حول العالم إلى تقليص توقعات الطلب على النفط.

ارتفاع عائدات تصدير النفط الروسي إلى حوالي 20 مليار دولار

بدورها، أشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى فشل خطة تكديس الألم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإجباره على إعادة النظر في حربه ضد أوكرانيا، موضحة أن عائدات تصدير النفط الروسي، ارتفعت إلى حوالي 20 مليار دولار.

وفي الشأن الداخلي الروسي، اعتمدت وزارة الشؤون الداخلية الروسية المواصفات التقنية لأسلحة الدفاع عن النفس المسموح باقتنائها في البلاد، مضيفة في قرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 29 يونيو الجاري، إن الأسلحة المسموح بها تشمل الأسلحة النارية ذات التجويف الأملس، والاسلحة المسببة للصدمة، ومسدسات الغاز، والمسدسات ذات الست طلقات، وبخاخات الرذاذ، والبخاخات المسيلة للدموع أو المهيجة، بالإضافة الصواعق الكهربائية.