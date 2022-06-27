«الشيوخ» يوافق على 4 مشروعات قوانين.. ورئيس المجلس يشكر الإعلام والصحافة

عرض مجلس الشيوخ في جلسته الأخيرة من دور الانعقاد الثاني، حصادا كاملا للدور التشريعي الذي انتهى من مناقشته خلال انعقاده، حيث بلغ عدد مشروعات القوانين الاجتماعية التي وافق عليها مجلس الشيوخ، 4 قوانين، وجاءت على النحو التالي: «قانون العمل، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، وصندوق الأشخاص ذوي الإعاقة».

مجلس الشيوخ

كما ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، عددا من مشروعات القوانين المهمة، وأبرزها: «التخطيط العام للدولة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الأهلي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023».

خدمة الوطن

وحرص المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على توجيه الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، على دورهم المحوري في نقل فعاليات الممارسة البرلمانية داخل المجلس بمهنية وحرية وصدق لخدمة الوطن ورفعته.

وتضمن التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة بـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل، اللقاءات الرسمية والزيارات التي أجراها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثاني.