مجلس الشيوخ يوافق على شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، التي تتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية وحالات إسقاط العضوية.

تعديل قانون الرياضة

وجاءت نص المواد كالتالي:

ـ المادة (21 مكررً 1) يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن 5 ولا يزيد على 11 عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

مجلس إدارة الهيئة الرياضية

ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

2- الرد على كل التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.

المادة (22 مكرر) تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.

ويُمنع من تسقط عضويته طبقاً لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور 4 سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.

وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كل أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.