عاجل .. مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الرياضة 

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع بتعديل قانون الرياضة، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وكان المجلس قد استغرق 4 جلسات لمناقشة التعديلات المستحدثة على قانون الرياضة.

مشروع تعديل قانون الرياضة

وتضمّن مشروع القانون عددًا من العقوبات في مواجهة تعاطي المنشطات بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (91 مكرر) على: تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على 3 مواسم رياضية.

ونصت المادة (91 مكرر 1) على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر أو تداول أو تعاطى أو حرّض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

مجلس الشيوخ

كما وافق مجلس الشيوخ على أحقية وزير الشباب والرياضة في دمج نادٍ أو أكثر بعد موافقة الجمعية العمومية.

وتنص المادة (47 مكرر) من مشروع القانون على: يجوز للوزير المختص أن يدمج ناديًا أو أكثر في نادٍ آخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا فقدت شرطًا من شروط إشهارها.

2- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها.

ووافق المجلس أيضًا على المادة المنظمة لاختصاصات إدارة الأندية الرياضية، حيث تنص المادة (45 مكرر) على: يختص مجلس إدارة النادي الرياضي، إضافة إلى ما تنظمه لائحة النظام الأساسي، بالآتي:

1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة.

2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطي المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الإخلال بحق المنظمة المصرية للمنشطات في ذلك الشأن.

3- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.

4- العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكويناً صالحا في النواحي الوطنية، والأخلاقية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وخاصة الولاء والانتماء للوطن دون غيره.

5- العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات.

6- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مواعيد انعقادها بمراعاة الضوابط المقررة في هذا الشأن، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

7- أي اختصاصات أخرى متعلقة بإدارة النادي وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية.

8- إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادي وفقاً لأحكام هذا القانون.