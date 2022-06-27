وزيرة الهجرة تشهد افتتاح قاعات تدريب المركز المصري الألماني في 7 محافظات

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، افتتاح أول 7 قاعات تدريب للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في محافظة بني سويف، اليوم، إلى جانب محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر عن طريق الفيديوكونفرانس، ضمن اتفاقية تعاون تم توقيعها في نوفمبر الماضي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير، يتم بموجبها تجهيز 14 قاعة تدريب على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب وتمكين الشباب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير النظامية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

وأقيمت مراسم الافتتاح في محافظة بني سويف بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و«أوفي جيلين»، والدكتورة سحر علي مدير المركز المصري الألماني، وشهيرة واصف مدير ملف الهجرة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة، والسيد محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إلى جانب عدد من الشباب من مراكز المحافظة من الفئات المستهدفة في التدريب.

الدولة حريصة على الوصول للمواطن ودعمه في ظل الجمهورية الجديدة

من جانبها، تفقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة قاعة التدريب المتواجدة في بني سويف واستمعت للشباب خلال فعاليات التدريب للوقوف على المهارات التي اكتسبوها من هذا التدريب ومدى متغيراته عليهم.

وفي كلمتها خلال فاعليات الافتتاح، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن محافظة بني سويف تشهد تطورا كبيرا في مختلف المناطق بالمحافظة، معربة عن شكرها للقيادات التنفيذية، ومحافظ بني سويف، وإطلاقه وثيقة المجتمع المدني، للعناية بالمواطن، الذي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، مثمنة دور وزارة التضامن والجمعيات الأهلية المحلية بالمحافظات في هذا الصدد.

وتابعت الوزيرة أن الدولة حريصة على الوصول للمواطن ودعمه في ظل الجمهورية الجديدة، مضيفة أن القيادة السياسية حريصة على شبابنا وحياتهم، ولذلك جاءت مبادرة «مراكب النجاة»، لتوفير فرص العمل الآمنة للشباب، والتأكيد على كرامة المواطن بالخارج.

وثمنت وزيرة الهجرة التعاون مع الجانب الألماني، لصقل مهارات الشباب، وتعزيز القيم المهنية والمهارات، لفتح طاقة أمل للشباب، وربطهم بسوق العمل وما يحتاجه من مهارات، مضيفة أنه لولا التحديات لما أتى النجاح بثماره، واليوم نصل لهذا الإنجاز الأول من نوعه بافتتاح فروع المركز المصري الألماني في عدة محافظات، ورسالتي للشباب المتدربين أن يشجعوا غيرهم من شباب المحافظات على الالتحاق بالدورات، مشيدة بالمدربين الذين نجحوا في خلق الثقة لدى الشباب.

الهجرة حق إنساني وتتطلب سلوك الطرق الشرعية

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الهجرة حق إنساني، ولكن علينا سلوك الطرق الشرعية، بالتعاون بين كل الأطراف والمؤسسات، والقيادة السياسية مؤمنة بقوة شعبها، وتدعم هذه الجهود، مؤكدة أن بلدك هي سندك وهي مركب النجاة في وسط الشدة والظروف الصعبة.

وبدوره، عبر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن فخره بافتتاح قاعات التدريب ببني سويف، واستهداف شباب المحافظة للتدريب والتوعية، مشيرا إلى أهمية تأهيل الشباب وإنارة عقولهم، متابعا أن التدريب يشمل كل التخصصات، لاكتشاف الشباب مهاراتهم، والطريق الذي يجب أن يسلكوه لإيجاد فرص العمل المناسبة، بعد برامج إرشادية وتأهيلية.

وتابع «غنيم»، أن مصر دولة فتية وتضم ثروة بشرية هائلة، وإدارة هذا المورد يضمن بعدا اقتصاديا مهما، ويمثل إضافة قوية للاقتصاد القومي، سواء عملهم في مصر، أو تأهيلهم للعمل بالخارج، لتقديم نموذج مشرف للقدرات المصرية في كل المحافل، مشيدا بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والدولية، لدعم جهود مصر وخطط التنمية في مختلف المناطق.

فيما أكد محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لموسسة مصر الخير، أن غرف التدريب تأتي ضمن اتفاقية تعاون تم توقيعها في نوفمبر الماضي مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي چي أي زد، من أجل تجهيز 14 قاعة تدريب على أحدث مستوى، موضحا أن قاعات التدريب هدفها تأهيل وتمكين الشباب على احتياجات سوق العمل من أجل التعريف بما يتوافر من فرص عمل لهم للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأشاد الرئيس التنفيذي لموسسة مصر الخير، بالخدمات المقدمة لشباب المحافظات في قاعات التدريب التي تم افتتاحها، مؤكدا أن الإرشاد المهني والتأهيل الوظيفي لمتطلبات سوق العمل أهم عنصر يحتاجه الشباب حاليا كي نسير على خطوات الهجرة النظامية تنفيذا للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة.

وأشار «عبد الرحمن»، إلى أن عمل مؤسسة مصر الخير في هذا التعاون يأتي انطلاقا من شعارها «تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية»، حيث يعد استهداف وتدريب الشباب خطوة محورية لتنفيذ هدف رئيسي من أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وهو الحفاظ على أرواح الشباب المصري وعدم تعرضهم للخطر.

من ناحيتها، أوضحت شهيرة واصف مدير ملف الهجرة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أنه منذ انطلاق المركز المصري الألماني للهجرة، في نوفمبر 2020، ونحن حريصون على تأهيل وتدريب الشباب لتوفير فرص العمل، وفقا لاحتياجات السوق، وفقا لمشروع الهجرة من أجل التنمية THAMM، ونتطلع للعمل سويا بشكل أكبر لتحقيق أهدافنا المشتركة في ملف الهجرة، والاستفادة من طاقات الشباب، لتلبية احتياجات السوق بعد برامج التأهيل والإرشاد.

فيما لفت أوفى جيلين، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة، إلى أن سوق العمل يحتاج إلى شباب مؤهل، ونحن نعمل على ذلك بالتعاون مع الشركاء في مصر، مشيدا بالتعاون المصري الألماني، متابعا أننا نتوسع في التعاون لتوفير التدريب للشباب ودعم مشروعات التنمية، ونحن فخورون بذلك، بالاستعانة بمدربين ومحترفين في مجاله، مؤكدا شكره للمؤسسات الألمانية لدعم هذه الجهود أيضا، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية، وهذا في صميم احتياجاتنا واهتماماتنا، لنطبق تجربة يحتذى بها، في النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، وتوفير الاحترافية للمتدربين.

وتابع: «خلال فترة عملي الممتد ل 4 سنوات بمصر أستطيع أن أقول إن ما نشهده اليوم هو أحد أفضل نماذج التعاون المصري الألماني، يخدم نحو 30 مليون من الشباب بمحافظات الصعيد»، مشيدا بالمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وموجها الشكر لوزارة الهجرة على جهودها في ذلك.

وخلال فاعليات الافتتاح، عُرض فيلم قصير عن دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وعن قاعات التدريب التي تم افتتاحها، وكذلك عن عمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مجال الهجرة.

وأعقب ذلك كلمة للدكتورة سحر علي، مدير المركز المصري الألماني، أن المركز يهدف في تقديم خدماته إلى دعم جهود الدولة في مجال الحد من الهجرة غير النظامية والتوعية بسبل الهجرة الآمنة، خاصة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمية، بجانب تقديم معلومات شاملة عن سوق العمل الألماني.

وأكدت أن المركز يوفر فرصا للتدريب والتوظيف في ألمانيا وأوروبا أيضا وفقًا لاحتياجات السوق هناك، فضلا عن عقد الدورات التدريبية المختلفة، وتقديم الاستشارات والنصائح اللازمة وذلك في إطار تشجيع كل من يرغب في الهجرة على دراسة الإجراءات اللازمة واتخاذ السبل الآمنة والاستفادة من الفرص المتاحة في دول المهجر، موجهة الشكر لكل الجهات المعنية والمؤسسات التي شاركت في إنجاح إنشاء قاعات التدريب.

وفي ختام الفاعليات، تم عقد لقاءات افتراضية عبر الفيديو كونفرانس مع المتدربين في قاعات التدريب، ثم قامت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بمنح دروع التكريم لعدد من شركاء النجاح وهم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أوڤى جيلين، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة، وحاتم المسيري، مسؤول التوظيف والشراكات وتقديم الخدمات بالمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وكذلك تكريم شركة «ايليت انتريورز Elite Interiors»، لتنفيذ أعمال التجهيز الخاصة بالغرف في وقت قياسي وبجودة متناهية والمهندس عز الدين هاشم، وإبراهيم عبد السلام، وأحمد حسين.