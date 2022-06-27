كيف تحصل على محال وصيدليات للبيع بمدينة بدر؟.. مزاد علني من «الإسكان»

في إطار التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم وكل ما يحتاجونه، ومن أجل إعادة ضخ الاستثمارات العائدة في تنفيذ مشروعات تنموية أخرى لتحقيق التنمية المستهدفة، تم طرح عددا من المحال التجارية والصيدليات في مدينة بدر، وفقا لما أكده المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

وقال «مندور»، إنه تم طرح 18 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين 18 متر مربع و99 متر مربع، بمنطقة 222 عمارة إسكان اجتماعي بمركز المدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو.

مزاد علني من وزارة الإسكان

وفيما يلي نعرض كيفية الحصول على تلك المحال والصيدليات من المزاد العلني الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كيف تحصل على المحال التجارية؟

على الراغبين في الحجز والحصول على تلك المحال المعلن عنه، فإن الوزارة تتيح الحصول على كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، وفقا لما قاله المهندس عمار مندور.

مجهودات وزارة الإسكان

وفي سياق متصل، التقى المهندس عمار مندور، بعدد من سكان وقاطني الحي السادس بمدينة بدر لمناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك بحضور مسئولي الإدارات المختلفة بالجهاز، كما استمع رئيس جهاز مدينة بدر، إلى آراء وشكاوى المواطنين مقدما لهم وعد بحل المشاكل سريعا وتذليل العقبات والتحديات، بجانب توفير خطوط نقل داخلي وخارجي بالحي.

ولفت رئيس جهاز تنمية المدينة، إلى أنه جارٍ طرح عددٍ من الخدمات وتسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، كما تم مخاطبة شركات المحمول لتحسين الخدمة داخل الحي، كما تم الانتهاء من توفير شركة لأعمال صيانة المرافق (مياه – صرف) بجانب دخول شركة كهرباء لصيانة شبكة الإنارة، وتشغيل موزع كهرباء الخدمة بنسبة 90% من الحي.