مؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة يحذر من البيتكوين

شهدت جلسات المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نقاشا هاما بشأن عملات البيتكوين وتأثيراتها المختلفة على اقتصاديات الدول بالإيجاب والسلب، وانتقدت الدكتورة نجوى سمك، وكيل كلية الاقتصاد للدراسات العليا والبحوث، مقترحات دكتور أمنية حلمي الأستاذ بالكلية، عن مستقبل الاقتصاد المصري في عالم ديناميكي جديد.

التحول الهيكلي المعاصر ودوره في التنمية المستدامة للدولة المصرية

وقالت الدكتورة نجوى سمك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية عن التحول الهيكلي المعاصر ودوره في التنمية المستدامة للدولة المصرية، الذي تنظمه كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمود السعيد عميد الكلية: «لابد للحكومات من فرض مزيد من السيطرة على الأفراد الذين يعملون بالبيتكوين لأن بعض الحكومات لا تراهم ولا تستطيع السيطرة عليهم وقد يمثلون خطرا كبيرا في المستقبل».

الأسواق النامية تصارع لخلق مزيد من فرص العمل

وأضافت: «العالم الآن يصارع في الأسواق النامية لتنمية سوق العمل المرن عبر تطبيقات التسويق الإلكتروني، وهذه الأسواق الجديدة توفر فرص عمل لكنها تتسبب في التكاسل وعدم التنظيم بين الأفراد».

الجدير بالذكر أن المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يقام تحت رعاية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الجهات الراعية.