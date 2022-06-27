«الشيوخ» يحيل تقرير اقتراحا برغبة عن «الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة»

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير الاقتراح برغبة عن إنشاء الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة، المقدم من الدكتور محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي وافقت عليه لجنة الشباب والرياضة بالإجماع للحكومة لدراستها وتنفيذها.

الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة

وأيدت الحكومة ممثلة في وزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي والثقافة، الاقتراح، الذي خرج بتوصيات جامعة لجهود الحكومة وعمل مجموعة استراتيجية ثقافية للتنسيق بين أعمال الحكومة والخاصة بالوعي والتوعية.

وكان نائب التنسيقية بمجلس الشيوخ، عرض فلسفة مقترح الاستراتيجية، وأهمية الربط بين قطاعات الحكومة العديدة من أجل الشباب في ظل جهود الحكومة.

التأثير على الوعي

وأكد عمارة، أنّ كل وزارة لها آلية عملها واستراتيجيتها، لكن فاعلية التأثير على الوعي تحتاج للعمل بنظرية «20/80»، لتضافر الجهود والوصول إلى القطاع العريض من الشباب في المراكز والنجوع، وعدم الاكتفاء بالمبادرات على المستويات المركزية فقط.