رئيس مجلس الشيوخ: مواجهة مشاكل الواقع تتطلب التكاتف والاصطفاف الوطني 

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية التعاون المثمر والبناء بين غرفتي البرلمان، من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي، مشيدا بالتعاون الوثيق بين المجلس والحكومة، في ختام الجلسات البرلمانية المنعقدة فى دور الانعقاد الثانى بمجلس الشيوخ.

ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدور الذى لعبته الغرفة الثانية للبرلمان من خلال ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، وقال: «نعمل بهدف تحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها، ونتحرك بوعي في إطار إستراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية حكيمة».

وجاء في نص الكلمة: «نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعى الأول، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها الوطن، وما يموج به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية، تفرض علينا تحديات جسيمة، وما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية التي تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، وقد أثبت الواقع أنكم كنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها».

مواجهة المشكلات تحتاج إلى التكاتف والاصطفاف الوطني

وأضاف: «مواجهة مشكلات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يحتاج من الجميع التكاتف والاصطفاف الوطني، بشكل صادق ودءوب.. ودعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دوماً الاختلاف في التفاصيل، ولكن لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هي الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذي أرسى دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية».

وتابع: «حرص المجلس على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، مستلهمين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها، ونتحرك بوعي في إطار إستراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية حكيمة».

واستطرد رئيس المجلس: «جرت فى هذه القاعة مناقشات جادة حول أهم مشكلات الشعب وقضاياه وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، تُسهم فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الأداء، واعتمد المجلس على لجانه النوعية التى تضطلع بإنجاز العديد من المهام التي تزيد من فاعلية المجلس باعتبارها عنصراً تنفيذياً في إمداد المجلس بالطاقة اللازمة ومساعدته في اتخاذ قراراته من خلال رصد وتجميع المعلومات عن الوقائع والحقائق حول الموضوعات التي يناقشها المجلس، وتقديم تقارير عنها تعين المجلس على تحديد رؤيته بشأنها».

تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية

وواصل كلمته موجها الحديث لأعضاء المجلس: «استطعتم القيام بالمهام المنوطة بكم على أكمل وجه، أقمتم جسوراً للتواصل والتفاعل مع كل ما يهم المواطن ويؤثر عليه، تابعتم الأحداث السياسية التي تجري في منطقتنا العربية، وقارتنا الأفريقية، حرصتم على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، من خلال التواصل مع الهيئات النيابية والمنظمات البرلمانية الدولية قدر الإمكان في ظل قيود جائحة كورونا، وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، وكان صوتكم مسموعاً ومؤثراً في المحافل الدولية كافة، انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحوري بين الأمم، بفضل السياسة المتزنة والعاقلة التي وضع قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وأشاد «عبدالرازق»، بالتعاون المثمر والبناء بين غرفتي البرلمان، من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي، كما ثمّن التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذي بذل جهودا صادقة بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة، وبالأخص السيد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الذي كان له دور بارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة، فلم تدخر الحكومة جهداً بالحضور، سواء في اللجان النوعية بالمجلس أو الجلسات العامة.

واختتم رئيس المجلس كلمته قائلا: «قدمتم جميعاً صورة مضيئة ومشرفة للممارسة البرلمانية المعاصرة التي تعمل للمصلحة الوطنية في مناخ ديمقراطي أرسى دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولا يسعني ونحن ننهى أعمال دور الانعقاد الثاني إلا أن أوجه الشكر والتقدير لكم جميعاً، وأن أشيد بالجهد الكبير والعمل الجاد المخلص من جانب الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها المستشار محمود عتمان، الأمين العام للمجلس، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام على دورهم المحوري في نقل فعاليات الممارسة البرلمانية داخل المجلس بمهنية وحرية وصدق لخدمة الوطن ورفعته، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر باسمي وباسمكم لضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ لإخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم».