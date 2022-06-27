رئيس الغرفة الأمريكية: حان الوقت أن يتولى القطاع الخاص قيادة الاقتصاد

قال المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن الوقت حان كي يتولى القطاع الخاص قيادة الاقتصاد المصري بعد إعلان الحكومة عن وثيقة ملكية الدولة التي ستفسح المزيد من المجال أمام المستثمرين.

الاقتصاد المصري يتسم بالمرونة

وأكد خلال لقاء عقدته الغرفة اليوم أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات ومقومات هائلة، ويتسم بالمرونة والتنوع، ما يؤهله لاستيعاب كافة الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن العام الماضي شهد العديد من الأحداث المهمة على مستوى الاقتصاد ومستوى الغرفة الأمريكية، لا سيما تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على العالم أجمع.

وأشار «توفيق» خلال اللقاء السنوى للغرفة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، وعدد من الشركات وقيادات الغرفة اليوم بأحد الفنادق‬ إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن إلا أن المقومات الاقتصادية والطاقات قادرة على استيعاب تلك التحديات.

التكنولوجيا وقت كورورنا ساعدت المستثمرين

وأضاف أنه خلال أزمة كورونا نجحت التكنولوجيا في مساعدة المستثمرين على عقد الفعاليات واللقاءات، منها لقاء للغرفة (أي واشنطن) خلال أكتوبر الماضي مع مجتمع الأعمال والكونجرس، ومراكز الأبحاث والإعلام الأمريكي وغيرها، حيث تم تنظيم نحو 30 لقاء، لافتًا إلى أنه تم تنظيم 330 لقاء مباشرًا وعبر الإنترنت تخص 24 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا، علاوة على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي.

وأوضح أن الغرفة كانت ولا تزال داعمة للقطاع الخاص ودوره في التنمية، بالتنسيق مع الحكومة وتقديم العديد من أوراق العمل معها، بجانب لقاءات مع الغرف في منطقة الشرق الأوسط.