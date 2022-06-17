السيسي: نتوقع نمو الاقتصاد المصري لـ 5.5% وارتفاع الصادرات غير النفطية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر شهدت خلال العقد الماضي، أحداثا استثنائية كان لها تأثير بالغ على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد، وقد نهض الشعب المصري للعبور من هذه الأزمة من خلال دعم رؤية واضحة عمادها الأساسي هو الاستثمار في الإنسان المصري وتنمية قدراته.

مصر شهدت أحداثا استثنائية خلال العقد الماضي

وأضاف «السيسي»، خلال مشاركته عبر الفيديو أمام المنتدى الاقتصادي السنوي الروسي والمنعقد في سان بطرسبورج، «ومن هذا المنطلق جاء تدشين رؤية مصر 2030، لتعكس خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».

الحكومة المصرية حدَّثت البنية التشريعية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات

وتابع: «تأسيسا على هذه الرؤية قامت الحكومة المصرية بتحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما أهَّل مصر لتكون صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا ولتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل نمو وصل إلى نسبة إلى 3.3% في عام 2021 على الرغم من التحديات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالميا».

وواصل: «في الوقت الذي نتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري، كما زادت صادرات البلاد غير النفطية خلال عام 2021 لتبلغ 32 مليار دولار».