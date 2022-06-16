أستاذ تمويل: اجتماع «أفركسيم بنك» أكد قوة الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاجتماع السنوي الـ29 للبنك الأفريقي التصدير والاستيراد (أفركسيم بنك) اليوم في مصر، بث رسائل عديدة من أجل التأكيد على أهمية بناء إفريقيا وقوة الاقتصاد المصري، مبينًا أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به أمام العالم كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

اهتمام السيسي بإفريقيا

وأضافت «بدرة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالقارة الإفريقية منذ عام 2015، لافتًا إلى أن التوقيت في غاية الأهمية ليعبر عن رؤية اقتصادية تجمعها مصر للقارة الإفريقية، إذ استضافت العاصمة الإدارية اليوم أكبر البنوك المركزية الإفريقية من أجل تنمية الاقتصاد في القارة وفي مصر، لافتًا إلى أن العالم خارج من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويريد أن يحسن الوضع الاقتصادي في مختلف الدول.

الاستثمار في الدول الإفريقية

وأكد اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات اجتماع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أنه لتنفيذ صناعة في الدول الإفريقية، أنه يجب الاعتماد على الطرق والمصانع والسكك الحديدية والأموال المختلفة والاستثتمارات الضخمة في ظل قارة يوجد بها ثروات معدنية لا حصر لها من الحديد والنحاس والذهب وغيرها.