كشف حساب «المالية» في 8 سنوات.. زيادة الناتج المحلي وتوصيل الغاز لـ7 ملايين شقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع خلال 8 سنوات من العطاء المتجدد بين التحدى والإنجاز، أن يبني ويُعمِّر في كل مناحي الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية؛ بما يُسهم في إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، التى مهدَّت لها ثورة الثلاثين من يونيو، في ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصرى في اختيار حاضره ومستقبله.

وبحسب وزير المالية، فإن هناك عددًا من الأرقام الاقتصادية الهامة، التي تؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري التي تحققت في سنوات العمل والبناء، وترصد «الوطن» في هذا التقرير 15 رقما، يؤكد تلك الإنجازات.

التخلص من فيروس «سى»

1- دخلنا «كورونا» بأداء اقتصادي أقوى مما كنا عليه.. وسجلنا نموًا 3.3% و3.6%. تخلصنا من فيروس «سي» الذي كان يأكل في أكباد المصريين، ونقضى على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحي الشامل.

2- وفرنا ملايين من فرص العمل وخفضنا معدل البطالة من 13.3% في العام المالي 2014/ 2015 إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022.

3- الإصلاح الاقتصادي منحنا قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، ونجحنا في خفض الدين من 108% عام 2016/2017، إلى 91% في 2020/2021، ونستهدف 86% بنهاية عام 2021/2022.

4- بنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعي ومتوسط الدخل وقضينا على العشوائيات والسكن في المناطق الخطرة.

بنينا أكثر من 15 مدينة جديدة

5- بنينا أكثر من 15 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التي تبلغ 2.5 مليون طفل جديد.

7- أدخلنا الغاز الطبيعي لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز.

8- تراجع العجز الكلى للموازنة من 12.5% خلال عام 2013/2014 إلى 6.8% خلال العام المالي 2020/2021 ونستهدف 6.2 % بنهاية العام المالي 2021/2022.

9- سجلنا نموًا 5.6% عام 2018/20 مقارنة بنحو 4.4 في 2013/2014، ونستهدف أكثر من6% بنهاية العام المالي 2021/2022.

حققنا ثاني أكبر فائض أولى في العالم بنسبة 2%

10- تحولنا من عجز أولى لأكثر من 20 عامًا وحققنا ثاني أكبر فائض أولي في العالم بنسبة 2% خلال العام المالي 2018/2019، واستطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة، ونستهدف 1.2% بنهاية العام المالي 2021/2022.

11- أكثر من2.7 تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية في آخر 8 سنوات بمعدل نمو 100%، والناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفع من 1.3 تريليون جنيه في 201182012 إلى 9 تريليونات جنيه مقدرة في العام المالي 2022/2023.

زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة

12- إيرادات الموازنة العامة للدولة زادت من 265.2 مليار جنيه في 2010/2011 إلى 1.5 تريليون جنيه متوقع في 2022/2023.

13- مصروفات الدولة زادت من4.1 مليار جنيه في 2010/2011 إلى 2.1 تريليون جنيه بموازنة 2022/2023، وأنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكباري والأنفاق لحل مشكلة المرور؛ لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم.

زيادة إيرادات قناة السويس الجديدة

14- قناة السويس الجديدة ساعدت في تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من 5 مليارات دولار سنويًا لما يقرب من 7 مليارات دولار سنويًا، ومخصصات الأجور ارتفعت من 96.3 مليار جنيه في 2010 /2011 إلى 400 مليار جنيه للعام المالي 2022/2023.

15- مخصصات الصحة زادت من 18.6 مليار جنيه 2010/2011 إلى 108.8 مليار جنيه للعام المالي 2021/2022، والحماية الاجتماعية من 104 مليارات جنيه إلى 283 مليار جنيه، والتعليم من 46.8 مليار جنيه إلى 172 مليار جنيه.